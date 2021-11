En la imagen, aparece la cantante sentada en una silla, mientras que unas medias de red cubrían sus piernas, y una lencería con transparencias en círculos cubría la parte de su pecho, su cabello esponjado y su rostro provocó que muchos seguidores de la cuenta creyeron que se trataba de la actriz Paty Navidad y no de la hija de la cantante.

Y es que en esta fotografía, la cual ya cuenta con más de 270 me gusta, y un sinfín de comentarios al respecto, la hija de Marisela sorprendió a todos al aparecer en una entallada lencería color negra, la cual inclusive parecía no traer nada de rompa interior en la parte de abajo.

“Ay no, ella no necesita hacer eso, ella sí tiene bonita voz”, “Va que vuela a ser Chiquis”, “Ya le va a empezar a copiar a la Chiquis”, “Aman sus curvas y aun así se hacen la lipo, si Chiquis, si”. Otros seguidores destacaron que parecía una “chica vulgar”: “Que vulgar muchacha ¿qué necesidad de enseñar?”, “OMG se aumentó como 20 años”, fueron uno de los otros comentarios que se podían leer. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

Rápidamente estas fotografías desencadenaron un sinfín de comentarios al respecto, en donde a pesar de que Marilyn Odessa se veía increíble en esa lencería negra, seguidores no pensaron lo mismo y algunos aseguraron que, además de parecerse a Paty Navidad, ahora se comportaba como Chiquis Rivera:

Cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en donde la hija de Marisela, Marilyn Odessa sorprende de esa manera en redes sociales, ya que antes de aparecer en lencería negra, se mostró ahora con una roja y a plenas vísperas de navidad, en donde seguidores se preguntaron si ella sería su “próximo regalo”

¿ESPERAN QUE SEA SU “PRÓXIMO REGALO DE NAVIDAD”?

Posteriormente a esta fotografía, Marilyn Odessa, hija de Marisela aparecía en otra publicación esta vez con el mismo conjunto pero en esta ocasión su pronunciado escote tomaba gran protagonismo en la imagen. En la instantánea ahora se ve a Marilyn posando bastante sexy mientras se encontraba recargada en unos regalos, su cabello en ese entonces largo y rojizo combinaba perfectamente con la fotografía.

Rápidamente la publicación se llenó de diversos comentarios, en los que destacaban varios usuarios que el único regalo que ellos deseaban era a ella. Una seguidora escribió lo siguiente: “Como Mariah Carey dice ‘All I want for christmas is youuuu’ te ves hermosa, igual que siempre”. Otro chico argumentó: “Ahora ya sé que es lo que quiero para esta Navidad, hermosaaa”, fueron otros de los comentarios que se podían leer luego de sus fotografías en lencería roja y negra.