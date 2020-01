Página

1 de 4

Seguidores reconocen talento de la hija de Lupillo

Incluso le dicen que canta mejor que Chiquis

Deja un buen sabor de boca Abigail

En la dinastía Rivera hay talento y demás, algunos lo hacen de manera de protagonismo, otros por su alocada vida, algunos por polémica y unos más con su talento nato. Es así como la hija de Lupillo Rivera, Abigail Rivera, ha sorprendido a todo mundo con un talento que de principio no es nada desconocido, pues que su padre y su tía así lo han dejado ver con sus carreras artísticas.

Sin embargo, a través de un video ha dado una gran lección a su prima Chiquis Rivera, con un tremendo vozarrón que se dejó escuchar lo que de inmediato causó una grata sorpresa en sus seguidores, al grado tal de que consideran que es mejor que la hija de Jenni Rivera.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Fue a través de la cuenta personal de Instagram de @abigailsdreams donde se colgó el video donde se le ve cantando una canción mientras toca un piano.

Uno de los primeros comentarios que recibió la hija de Lupillo Rivera fue el siguiente: “Wow qué voz mujer cantas hermoso, qué esperas para lanzarte como cantante… wow si yo fuera tu mamá o tu papá te apoyaba al 100, vamos vamos mija ya te quiero ver en la televisión y la radio como toda una cantante… lo traes en la sangre como mi esposo Lupillo Rivera, jaja”.

Una persona más le destacó el vozarrón que se dejó escuchar en el material: “Congratulations mija tienes que seguir este sueño, tienes todo para hacerlo realidad, tienes una beautiful voice love you this is Bee”.

Una mujer más hasta le recomendó participar en el famoso programa de la La Voz: “Cantas hermoso yo te quiero ver en la “Voz USA, yo sé que tú puedes llegar muy lejos anímate”.

Incluso alguien más se atrevió a aconsejarle que cante una de su tía Jenni Rivera: “Estaría bien que cantaras una canción de tu tía Jenni tienes estupenda voz”.

Fue en un momento de los comentario que Jacqie Rivera, la hermana de Chiquis la felicitó por la tremenda voz y le comentó: “I love this song (Amo esa canción)”.

Una seguidora más halagó la voz de la hija de Lupillo y le escribió: “Sin ofender a nadie eres la hija de @lupilloriveraofficial más bonita y más talentosa. Ojalá lo notaran y te apoyaran más. Como sea brillas con luz propia”.

En el video se ve a la hija de Lupillo Rivera cantando una canción en inglés, y que de inmediato causó el asombro de los seguidores, quienes incluso algunos le pidieron que cantara algo en inglés.

La mayoría de los comentarios fueron en inglés, pero también se colgaron unos en español, pero tuvo demasiados fans que no se quisieron quedar fuera de las opiniones.

Hasta la tarde de este sábado 25 de enero la publicación había alcanzado más de 12 mil reproducciones y poco más de 100 comentarios de todos sus fans.