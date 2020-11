Abigail, hija de Lupillo Rivera, publica fotografía de su cumpleaños en mini vestido y sus seguidores le escriben que tiene el cuerpo de Jenni Rivera

Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera reaparece en redes sociales más delgada

Sus seguidores argumentan que tiene el cuerpo de Jenni Rivera.

¿Jenni Rivera creía que Abigail iba a ser la próxima estrella de la familia?

Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera aparece en redes sociales luciendo en su cumpleaños número 25 más delgada, sus seguidores quedan enamorados con su belleza y le dicen que luce igual que su tía Jenni Rivera.

Después de que la hija de Lupillo Rivera, Abigail Rivera “despotricara” en contra de su prima Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, en donde la acusaba de haber tenido una relación sentimental con su padrastro y pareja de la difunta diva de la banda, Esteban Loaiza.

El día de hoy, la hija de Lupillo Rivera apareció en redes sociales al publicar una fotografía en donde luce incluso más delgada a un año de haber sido madre, aunque las curvas ya conocidas de la familia siguen siendo presumidas por Abigail Rivera.

En la instantánea, publicada en su cuenta oficial de Instagram, aparece Abigail Rivera con un despampanante vestido pegado a su cuerpo color lila, mientras que se encuentra posando frente al espejo, mientras que con una mano se toma la selfie.

En la publicación, que ya cuenta con más de 2 mil me gusta, la hija de Lupillo Rivera, Abigail, colgó el siguiente mensaje al pie de foto: “Welcome to 25 and fake / bad energy please, Kiss it”.

Y es que lo que más sorprendió a los fanáticos fue al ver que la sobrina de Jenni Rivera lucia más delgada que nunca, a pesar de que fue casi un año atrás que Abigail, hija de Lupillo Rivera le daba la bienvenida a su cuarta hija.

Cabe destacar que Abigail Rivera, hija de Lupillo ha sido siempre la favorita del público, quién a pesar de llevar una vida un poco alejada de los reflectores, lo seguidores de su tía Jenni Rivera la apoyan muchísimo, tal como la Diva de la banda la apoyó cuando ella aun vivía.

En la fotografía, se podían ver varios comentarios de algunos seguidores que argumentaban que tenía las piernas iguales a los de su tía.

Puedes ver la publicación aquí.