“Complejos de racismo”, “Lo que debería es no tener tantas ganas de comer, si quiere ojos claros que use lentes de contacto de color”, fue otro de los comentarios que desató polémica por lo duro que fue y la gente respondió a dicho usuario: “wow que rudo su comentario”, “no todos los gordos son por comer mucho…todos los organismos no son iguales..”.

En un inicio a la adolescente talentosa la calificaban de ‘desaliñada’, ‘masculina’, ‘desarreglada’, ‘subida de peso’, y muchos adjetivos que incluso Lucero confesó que en un momento determinado leyó y tuvo que decirle a su hija que no tomara en cuenta dichas críticas para que no la afectaran. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

Pero hace unas semanas, resultó regañada por su papá. En una entrevista que sostenía con Isabel Lascurain, la ex Pandora, el cantante Mijares confesaba sus proyectos musicales y su vida cuando de pronto apareció Lucerito, hija de Lucero y el cantante para saludar a ‘su tía’, así llama a la amiga de su papá, pero la joven no esperaba que sería ‘regañada’.

En la entrevista, Mijares dijo que la joven decidirá si se quiere dedicar a cantar: “Ya ella decidirá lo que quiere hacer”, aunque Lucerito aún no se muestra tan convencida al responder: “Yo creo que sí (está entre eso y veterinaria), desde chiquita, desde pequeña, pero ahorita pues ya que me lanzaron al ruedo…”, y de inmediato fue interrumpida.

Con un tono muy parecido al que utiliza Lucero, su hija siguió: “El público votó y estoy muy contenta… creo que sí (era por cantante), fue como algo raro, como debut, sí”, dijo extrañada la joven mientras su papá la interrumpe inconforme con su respuesta. Mijares quiso aclarar que el premio que su hija mencionó no fue por un debut musical: “No fue por debut, si quieres me voy, siéntala aquí… Pero todavía no es debut, no no, lo que pasa es que no es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente”, comenta el cantante.

La hija de Lucero y Mijares ‘robó la atención’ en la entrevista

“No te hemos lanzado no no no, eso es otra cosa (ya le dieron de probar el micrófono) pero no es un lanzamiento, ella que primero deje de estudiar y que ella decida en su momento si quiere cantar o no y seguirá probando o sea pero realmente las apariciones hasta ahora, no es un lanzamiento”, aseguró Mijares.

Los aplausos para la actitud de Lucerito no se hicieron esperar: “Esta niña me encanta por auténtica. No se anda con falsas poses y eso se agradece además su voz es hermosa y las canciones que elige también”, “Lucerito es oficial su debut. Ni modo Manuelito el público la ama”, “Habla y tiene los mismos gestos de su mamá, y de la carita es igualita a su papá, pero el talento wow”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video