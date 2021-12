Los fans no tardaron en preguntarse ¿Quién es el supuesto novio?, pero la verdad es que la joven de cabello chino no ha comentado nada al respecto y nos quedamos con la duda por el momento, pero lo que si se sabe es que ellos dos mantienen una buena relación.

Hija de Lucero y Mijares ¿estrena novio?: La hija de Lucero y Mijares de 16 años, Lucerito, se ha destacado por su increíble voz y sus ganas de triunfar en el mundo de la música al igual que sus papás. La joven ha interpretado temas como “This Will Be”, “Vencer Al Amor” y “El Privilegio De Amar”.

Cuenta con casi 10,000 seguidores en su Instagram oficial, y goza de subir fotos de él y de sus pasatiempos favoritos. No sabemos que tipo de relación tiene con la cantante, pero lo que sí es un hecho es que Emiliano tiene muchas seguidores: “Estás hermoso”, “Te adoro, tu contenido es genial”, “Es que wow”, “Lindo eres, chico” entre muchos comentarios más.

Esto es lo que opina Mijares sobre la constante comparación entre Lucerito y Ángela Aguilar

En un encuentro que tuvo el intérprete de “Soldado del amor” con los medios de comunicación, lo cuestionaron sobre que opina de la constante comparación que sufren las jóvenes cantantes. Por lo cual, según informa ‘Infobae’, el cantante habría declarado que ‘no se debería contrastar el talento que ambas artistas poseen’.

Recordemos que la hija de Pepe Aguilar, Ángela, a diferencia de Lucerito, ha incursionado en el mundo musical como solista, y le ha ido muy bien, pero eso no quita que no exista la posibilidad de que Lucerito pueda llegar a solista. El cantante de 63 también dijo al programa “Hoy”: “De repente sacan por ahí que hay piques entre Lucerito y Ángela, o sea cero, no hay competencia porque la verdad ni siquiera ha hecho un disco”.