¿Se hartó de las críticas? Hija de Lucero cambia de look y sorprende a todos

La hija de Lucero sorprendió a todos con el cambio de imagen que presumió en un evento

Lucerito Mijares ya es una adolescente y se comienza a preocupar por lucir como toda una señorita

Con el cabello más corto, peinado de distinta forma y con un atuendo más acorde a su edad, la hija de Lucero cautivó

La hija de Lucero y Mijares, fue sorprendida este fin de semana en un teatro de la Ciudad de México y llamó la atención el cambio de imagen que se hizo.

Lucerito Mijares acudió al festival de la academia ‘Let’s Dance’ con su madrina Adriana Dávila, sin embargo no sólo llamó la atención que no se encontrara acompañada de sus papás sino el cambio de look que presumió.

Visiblemente un poco más delgada, con su cabello más corto, esponjado y más chino, la hija de Lucero no pasó desapercibida y comienza a dar señales de que como toda adolescente se empieza a preocupar por su imagen.

Pues además de su look y sus bellos ‘chinos’, también se agregó más con una elegante blusa holgada de color blanco, que acompañó con unos jeans pegados a sus piernas y una especie de chalina con rayas grises.

El look de la hija de Lucero cautivó dado que en un principio cuando cantó junto a su padre y apareció en el Instagram de su mamá fue tachada de ‘fea’, ‘desaliñada’, con un estilo masculino y una serie de adjetivos que sin duda hirieron a Lucerito.

