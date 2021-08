¿Se operó las bubbies? Se asegura que la hija de la conductora Lili Estefan, Lina Luaces se hizo una operación de aumento de bubbies para su cumpleaños número 19, ya que la joven presumió su supuesta nueva figura durante su fiesta de cumpleaños, en donde por supuesto no pasó desapercibido este pequeño detalle, ¿será que la conductora se las regaló de cumpleaños?

Y es que, a pesar de que la joven lucía radiante con un mini vestido suelto en la parte de abajo, en colores blanco con amarillo, su escote no pasó desapercibido para los millones de seguidores de su madre, quienes no dudaron en preguntarse si Lina Luaces se había operado las bubbies.

Fue a través de su canal de YouTube en donde ambos conductores hablaron de este tema, poniendo incluso dos fotos comparativas en donde el cuerpo de la hija de la conductora cubana no se veía igual que en el pasado: “Les vamos a presentar una imagen porque todo indica que la hija de Lili Estefan se hizo una feliz operación”, comentó Elisa.

Ante esto, ni Lili Estefan ni su hija, Lina Luaces salieron a desmentir o aclarar este rumor, sin embargo, el programa del periodista argentino, Javier Ceriani, llamado Chisme no like, el cual conduce a lado de Elisa Beristain, sacaron a flote este tema, en donde mucho argumentaron que sí era muy probable que Lina se haya operado las bubbies.

Posteriormente, el programa del conductor Javier Ceriani, Chisme no like, mostró una imagen en donde se logra ver a la hija de Lili Estefan, Lina Luaces muy guapa, con un bikini color rosa fuerte, mientras que celebraba su cumpleaños número 18, justo un año antes, en donde su busto si se veía un poco más pequeño, algo normal en una persona que esta desarrollándose.

Diversos comentarios comenzaron a llegar al video en donde argumentaban que la hija de Lili Estefan se había sometido a una operación de bubbies, en donde seguidores del programa comentaron que ella seguía viéndose igual de hermosa, mientras que otros no se encontraban satisfechos por esto: “Que bonita es la hija de Lili”, “Ella es muy joven como para operarse”, “Si lo noté, fui a su pagina y si se nota mucho la diferencia, pero si se siente cómoda es mejor a que este acomplejada toda una vida”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

Tras esto, Elisa Beristain confesó que sin duda había sido una operación bastante proporcional a su cuerpo, lo cual hacía que la joven se viera más hermosa: “Y pues que bien ¿no?, porque se lo hizo en proporción a su cuerpo”, comentó para el programa Chisme no like. Ante esto, Javier Ceriani respondió: “No, y cuando van creciendo estas chiquitas quieren explotar su sensualidad”.

Pero, ¿Lili Estefan estaba enterada del asunto? Pues parece que no, ya que tanto Lina como Lorenzo no le avisaron a su madre y se fueron de aventura por la cumpleañera, subiendo las fotografías de ese magnifico (y a la vez extremo) momento en redes sociales, donde la bella presentadora se enteró de la locura que cometieron y ella los regañó.

Los hijos de Lili Estefan se quitaron los miedos y decidieron hacer un acto que muchos no querrían ni por asomo realizar, puesto que para celebrar el cumpleaños de la joven Lina , ella decidió que quería lanzarse a la aventura, y que mejor manera que aventándose desde un avión en paracaídas.

Ambos jóvenes se lanzaron a un sitio donde se especializan en realizar saltos en paracaídas desde grandes alturas, por lo cual planearon asistir al lugar para celebrar en ese entonces, el cumpleaños de la hija menor de Lili Estefan, mientras que la presentadora no estaba consciente de sus planes.

Pero no se fueron solos, tanto Lina como Lorenzo decidieron llevar más amigos en común para poder realizar esta experiencia acompañados y guardarla en su mente como uno de los mejores momentos en su adolescencia, por lo que planearon el viaje y se embarcaron en esa excitante aventura de cumpleaños, que su madre no conocía.

Mejor pedir perdón…

“¡Mejor pedir perdón, que pedir permiso!”, fue parte de la descripción que colocó la joven como pie de imagen y que rápidamente fue comentada y entre los cuales se destacó el de su tía Gloria Estefan quien los tachó de ‘locos’ a sus sobrinos por tal hazaña, pero tal parece que la joven se olvidó de cierta persona, quien no tardó en ver la imagen y regañarla.

Al parecer la única persona que no había sido informada de los planes de Lina y Lorenzo, fue su madre Lili Estefan, quien no dudó en expresar su sorpresa e incluso molestia de ver a sus hijos lanzarse en paracaídas de un avión y decidió expresarlo a través de Instagram, donde advirtió a la joven de su castigo: "Linaaaaaaa, tu fiesta de cumpleaños se cancela", sin embargo, días después supimos que eso no fue así.