Hija de Lili Estefan cumple 18 años y lo celebra en casa

Lina Luaces se descara y posa en bikini rojo con tanga cachetera incluida

Usuarios la felicitan y le preguntan por su novio

Con motivo de su cumpleaños número 18, Lina Luaces, hija de Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, se descara y posa en bikini rojo con tanga cachetera incluida, dejando ver sus encantos.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde está a punto de llegar a los 80 mil seguidores, que la hija de Lili Estefan compartió una serie de imágenes y un par de videos que muestran lo bien que se le pasó con sus amigos y seres queridos.

En la primer fotografía, se puede observar a la joven Lina Luaces, hija de Lili Estefan, en bikini rojo con tanga cachetera incluida dándole un beso a los globos metálicos que forman el número 18. Resalta su delineada figura y su gran parecido físico con su famosa madre.

“Bendecida #18”, fue lo que posteó la joven, quien recientemente se graduó de preparatoria, además de compartir un emoticón de un corazón rojo, por lo que las felicitaciones no tardaron en llegar, una de ellas, de las que más llamaron la atención, fue de la cantante y actriz mexicana Thalía, quien le dijo: “Feliz cumpleaños Linita! Te quiero mucho corazón!!!”.

Pero no todo fueron felicitaciones para la atractiva joven, pues no faltó quien la criticara por su cabello: “No puedo con la hija de Lolo (Lorenzo Luaces) con ese pelo de los años de la no civilización, que ped… es naca”.

Por su parte, otras personas le preguntaron por su pareja: “¿Dónde está tu novio, el moreno guapo?”, “¿Y el novio?”.

