View this post on Instagram

Hoy que estás descansando en paz, Leita, te recordamos y agradecemos todos tus años (16) de gran compartir y crecer juntas y juntos. Fuiste el mejor perro del planeta. Gracias que me tocó amarte y cuidarte y gracias por tu amor y cuidado. Y como siempre te disfrazaba tu papá de cada cosa, hoy te recordamos en el #diadestarwars en tu mejor personaje, mi amada Princesa Leiah. ¡Besos y lengüetazos siempre, mamarrunies! Por siempre: Leiah Sosa. . . . #leiahsosa #leiah #leita #princessleia #foreverandever #starwars #starwarsday #dogsofinstagram #dog #doglover #bestdogever #loveu #instadog #maytheforcebewithyou #maythe4thbewithyou