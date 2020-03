Hija de Joan Sebastian enfurece contra banda

Afirma que destrozaron la canción de su padre

Asegura que ella solo quiere respetar el legado de su padre

Juliana Figueroa, hija del fallecido Joan Sebastian, explotó contra el grupo Calibre 50, luego de que la banda de música regional mexicana hiciera un homenaje al ‘Poeta del pueblo’ con el lanzamiento de la canción inédita ‘Que sea’.

Y es que la razón por la que explotó Juliana Figueroa, según sus comentarios en Instagram, fue que la versión de Calibre 50 fue lanzada antes que la de su padre, la cual, afirmó, hizo con el alma.

‘Que sea’ fue grabada por Joan Sebastian a lado de la banda Calibre 50, la cual hace algunos días fue lanzada en una versión diferente a la original, lo que enfureció a la hija del ‘Rey del Jaripeo’, quien aseguró en su cuenta oficial de Instagram que Edén Muñoz, el líder de la banda, destrozó la canción.

Incluso, la hija de Joan Sebastian publicó un video con la canción original y la siguiente leyenda: “Qué lastima que me sigan quitando esta canción de mis redes cuando también me pertenece. Tengo el derecho de cumplir con lo que mi papá quiso y no dejaré de hacerlo hasta que se haga tal cual él lo hubiera hecho en vida”.

La publicación de la joven de 16 años causó diversas opiniones, pero una en particular la sacó de sus casillas, y es que una usuaria publicó que la canción de Calibre 50 era mucho mejor y le pidió no hacer drama:

“Pues se escucha mucho mejor con Calibre 50, por algo se la ofrecieron a ellos, no veo por qué hacer tanto pinch… drama, mejor agradece el homenaje que se le hace a tu padre”.

Juliana Figueroa no quiso dejar pasar el comentario de la mujer, y le respondió: “Dinero? Gracias a dios mis papás me pueden mantener. Si seremos honestos yo no he recibido ningún peso desde que falleció mi padre, pero otro sí Perdóneme, pero no dejaré que me falte el respeto de esa manera”

“Usted está mal por meterse con una niña que solo quiere respetar el trabajo de su padre. Me da pena cómo piensa de alguien que no conoce. Yo no quiero dinero! Quiero que respeten como mi papá dejo las cosas! Ya no me quedaré callada! Ustedes lo saben todo lo que han hecho con las cosas que mi padre dejó. Si no sabe no opine mejor”, comentó la hija de Joan Sebastian.

A la disputa, también se sumó una tía de Jualiana Figueroa, Yolanda Figueroa, quien en un intento por defender a su sobrina, publicó: “Jajajaja hay que mal informado estas, los que necesitan dinero son otros”.

Otra usuaria defendió a la mujer del comentario que enfureció a Juliana Figueroa y consideró que ambas canciones son hermosas.

“Mas bien es un homenaje, tómalo tal cual si no buscas mas que honrar a tu padre! Ellos de mal plan no lo hicieron… y mucho menos Edén, súper fan de tu padre! Si la disquera se las dio, pues ellos sabrán. Los fans de las dos partes están contentas y tu padre le gustaba cuando se hiciera esto… si él hizo el disco, que padre!! Pero ya está esta versión, disfrútala…”, publicó.