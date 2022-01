Y, aunque Jacqie dijo que en la auditoría todo estaba en regla y agradecía la labor de su tía, ahora Chiquis hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que mostró su molestia por las palabras del comunicado de su hermana, pues aseguró que ella no está de acuerdo en lo que se lee en la misiva. “Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver (…) cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion”. La cantante dijo no señalar a su tía de haber tomado la lana, pero sí de haber ocultado información muy importante a todos los hijos de “La Diva de la Banda”. Informó Agencia Reforma

Hija de Jenni Rivera rompe silencio: Rosie Rivera decide evadir la situación

Según informa el portal “El sol de México”, Rosie a través de Instagram, decidió hacer un video en el cual, tenía por objetivo hablar de las acusaciones que le hizo su sobrina Chiquis Rivera, a lo cual la rubia decidió contestar “no contestando”, y fue de esta forma:

“Me están diciendo ‘Rosie, ¿Cuál es tu lado?, ¿Qué vas a decir?, ¿Qué vas a contestar?’. Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, precisó. Además mencionó que estas disputas no harían que viera a sus sobrinos como adversarios. Archivado como: Jenicka López, hija Jenni Rivera rompe silencio