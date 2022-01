Muchos comenzaron a argumentar que el hermano de Jenni Rivera, se encontraba ardido porque “ya no tenía de donde sacar más dinero”; “Ese Juan es todo un delincuente “, “Les creo, ellos no son de mi agrado, pero ese Juan se le nota lo ardido, además creo que los hijos de Jenni están en todo su derecho (de manejar las empresa de su madre)”.

Juan Rivera saldrá a su defensa

Mediante un en vivo, Juan Rivera, junto a su esposa Brenda anunció que él siempre daba la cara y que tras ser acusado por muchos como “ratero” él saldrá a defenderse mediante pruebas, y que el cualquier momento la prensa y los medios de comunicación podrán preguntarle lo que ellos gusten, todo esto sin antes presuntamente mandarles fuertes indirectas a su sobrina Chiquis y a Lupillo Rivera:

“Hay un montón de gente que se está metiendo a comentar cosas, y no hablo del público en espercífico. Solo les quiero decur que el lunes haré una conferencia de prensa, no haré en vivo, estarán invitados todos los medios que quieran, y podrán preguntar lo que ellos quieran, yo no me escondo y lo haré con pruebas”, mencionó en ese momento. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN DE JENICKA LÓPEZ AQUÍ