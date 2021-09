Hija de El Puma sorprende en redes sociales

¿Quedó irreconocible? Liliana Rodríguez Morillo, la hija del cantante El Puma, sorprende en redes sociales al presumir su nuevo cuerpo en bikini después de que la mujer se sometiera una operación de la manga gástrica a inicios de año, sorprendiendo a todos sus millones de seguidores por su impactante cambio.

Fue a finales del mes de abril cuando se daba a conocer que Liliana Rodríguez Morillo, hija del famoso cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, hizo fuertes confesiones sobre la operación a la que sometió y los motivos que la llevaron a realizársela sorprendiendo a todos por la impactante noticia, afirmando que todo era por su bienestar.

Liliana Rodríguez, hija de El Puma fue operada en abril

En un video en su canal de YouTube, la también actriz, relató en ese entonces a sus seguidores por qué se animó a hacerse la manga gástrica y también compartió con sus fanáticos como fue todo el proceso desde que llegó al hospital para ser intervenida.

Aseguró que no tenía la vida que quería tener y su calidad de vida no era la que ella deseaba tampoco, aseguró que la “fumadera y bebedera descontrolada”, sumada a hábitos alimenticios no saludables dieron lugar a una importante subida de peso que pudo haberle costado la salud, provocando que la mujer se sometiera a una operación de manga gástrica.