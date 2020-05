Una asistente de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha dado positivo al coronavirus (COVID-19) y con esto se aumenta la preocupación por la “invasión” del virus en el círculo cercano al mandatario, de acuerdo a una información publicada por el New York Post.

Al citar a la CNN, se indica que la persona contagiada ha laborado a través de enlaces virtuales con la hija del presidente, Ivanka Trump, y por lo tanto no han tenido contacto físico.

Adicional a esto, el comisionado de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés), Stephen Hahn, fue forzado a una cuarentena al descubrirse que estuvo en contacto con otro miembro contagiado.

Esta decisión para Hahn fue debido a que después de un rastreo, se logró identificar que estuvo expuesto al círculo de Katie Miller, portavoz y que recientemente fue confirmada como positivo al coronavirus.

Por si esto fuera poco para la Casa Blanca, el mismo medio de comunicación dio a conocer que 11 agentes del Servicio Secreto que están encargados de proteger la seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump han dado positivo al coronavirus.

En el portal del medio estadounidense se especifica que la información fue difundida por Yahoo en el que hace referencia a un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Para saber la importancia de este grupo de agentes, es necesario destacar que ellos son los responsables de la seguridad del mandatario estadounidense, así como de otros líderes mundiales cuando están de visita en la Unión Americana.

En el reporte que se obtuvo se establece que adicional a los casos recién confirmados, hay otros 23 elementos de seguridad de élite que ya tuvieron COVID-19 y que ya se recuperaron.

Además, hay alrededor de 60 personas de ese círculo de seguridad a Donald Trump que se encuentran en cuarentena para poder sanar del virus.

En el comunicado que el DHS le hizo llegar a Yahoo le indica de manera textual sobre el estatus de la situación: “Para proteger la privacidad de la información de salud de nuestros empleados y para la seguridad operativa, el Servicio Secreto no publica cuántos de sus empleados han dado positivo por COVID-19, ni cuántos de sus empleados estaban, o están actualmente, en cuarentena”.

Con esta revelación crece la preocupación de la Casa Blanca por la “invasión” del coronavirus en los miembros cercanos al presidente Donald Trump, ya que en días recientes se ha dado a conocer de más casos.

Apenas ayer se confirmó el contagio de la portavoz del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, mientras la Casa Blanca intentaba minimizar el segundo positivo por COVID-19 en menos de 24 horas.

Katie Miller, portavoz de Pence y esposa del asesor responsable de la política migratoria de Trump, Stephen Miller, dio positivo en el test que la Casa Blanca ordenó hacer a diario al personal que trabaja en el Ala Oeste desde este jueves, cuando se confirmó que un asistente del mandatario había contraído también la enfermedad.

Trump aseguró que Miller “no ha entrado en contacto” con él y la Casa Blanca se apresuró a indicar que Pence se hizo este viernes el test y dio negativo.

Sin embargo, la revelación de que la contagiada es Miller, algo que la Casa Blanca había mantenido en secreto al confirmar inicialmente el nuevo caso y que Trump divulgó espontáneamente, sitúa el riesgo de contagio en el entorno más cercano al presidente.

La portavoz asiste a menudo a las reuniones de las que forma parte el vicepresidente, que son las mismas que preside Trump, y su esposo, Stephen Miller, escribe la mayoría de los discursos del mandatario y pasa mucho tiempo con él, además de con su hija y asesora Ivanka y su yerno Jared Kushner.

