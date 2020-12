Alison Solís aparece en redes sociales luciendo un crop top color negro

La hija del cantante Marco Antonio Solís festejó su cumpleaños número 22

Alison también heredó el talento de su padre por la música

En top color negro, la hija de Marco Antonio Solís “El Buki”, Alison Solís, le da la bienvenida a sus 22 años de edad. Y lo hizo publicando una fotografía en redes sociales, en donde su belleza terminó enamorando a sus seguidores.

La hija de Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, encendió las redes sociales al aparecer en un top color negro, mientras que la puesta de sol tomaba gran parte del protagonismo de la foto.

En la instantánea, publicada en su cuenta oficial de Instagram, Alison Solís aparece en lo que parece ser un campo abierto de pastizales, mientras las montañas se logran ver al fondo.

En la fotografía se logra ver a una de las hijas más jóvenes del cantante Marco Antonio Solís sentaba en una cerca de madera color blanco, mientras que posa bastante sexy para la cámara.

Alison llevaba top color negro, pantalón estampado de leopardo bastante ceñido al cuerpo, botas de tacón color negro y un cinturón con detalles blancos, dándole un estilo un poco más “rockero” a su atuendo. Con esta postal, Alison le daba la bienvenida a su cumpleaños numero 22.

En la publicación, que ya cuenta con más de 900 likes, incluidos el del hermano menor del actor mexicano Diego Boneta, Santiago Boneta, Alison escribió el siguiente mansaje:

“Everyone wants to change the world, few people want to change to change themselves/ Todos quieren cambiar el mundo, pero pocos eligen cambiar sus acciones”.

Rápidamente la publicación se llenó de diversos comentarios de parte de sus más de 100 mil seguidores, quienes destacaban lo hermosa que la hija del Buki se veía en la fotografía.

Puedes ver la publicación de Alison Solís aquí.