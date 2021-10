Ana Lilia Aréchiga, una mujer que asegura ser hija mayor de Vicente Fernández, reavivó la polémica.

La mujer aseguró que trabaja cuidado personas de la tercera edad en la mansión de una “multimillonaria” familia.

Enfatizó que no tiene el interés de buscar dinero ni fama. En medio del delicado estado de salud de Vicente Fernández, una polémica de su pasado volvió a cobrar protagonismo esta semana, cuando Ana Lilia Aréchiga, una mujer que ha asegurado ser hija del cantante mexicano, reapareció en una entrevista al canal de YouTube Shy Gutierrez. Relacionado ¡Ya no esconde su amor! Aseguran que Daniel Bisogno presume a su supuesto novio (VIDEO) Profeco anuncia que retirará sopas Maruchan en México Alcaldesa en bikini y escote, asegura que desmantelará al CJNG Aréchiga, quien por primera vez dijo ser hija del artista en 2015, reveló cómo se siente en este difícil momento:

“(Estoy) triste, me enteró por medio de todo el mundo. Lo único que digo es ‘qué voy a saber, yo no tengo contacto con él’. Lo único que sé es que está en mis oraciones”. Supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández reapareció La mujer, quien según Infobae tiene aproximadamente 57 años, aseguró que trabaja cuidado personas de la tercera edad en la mansión de una “multimillonaria” familia. “¿Qué le pasó a los Fernández que no atendieron a mi papá?”, cuestionó Aréchiga. La supuesta hija de Vicente Fernández señaló que no ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse con la familia Fernández, pues no quieren saber nada de ella porque la tildan de “loca”. Además, enfatizó que no tiene el interés de buscar dinero ni fama.

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad” “Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía, para que me dé permiso de poderlo conversar con él. No quiero ni la fama, como él quiera”, dijo Aréchiga. “Ni necesito su dinero, no me hace falta su dinero”, agregó. Cuando le preguntaron en la entrevista la razón por la cual no utiliza el apellido Fernández, la señora Aréchiga dijo que no lo necesita, ya que se siente orgulloso de su apellido y del padre que le brindó la educación y la cuidó mientras Vicente no la reconocía.

“El rechazo ya sé que ya lo tengo” Finalmente, la mujer le envió palabras de aliento a su padre para su pronta recuperación y pidió conocerlo aunque sea por medio de plataformas digitales, pues no existe la confianza suficiente para hacer “lo imposible” por ir a visitarlo al hospital donde está ingresado. “El rechazo ya sé que ya lo tengo, ese ya me lo enteré desde las dos veces que platiqué con Alejandro y con Vicente cuando miré a mi padre en frente. Ya me di cuenta (…) Yo soy su hermana mayor y su mamá bien lo sabe. Yo no les voy a pedir absolutamente nada, ni tampoco me quiero hacer famosa”, sentenció.

Ana Lilia Aréchiga apareció por primera vez en la televisión en 2015 Cabe recordar que Ana Lilia Aréchiga apareció por primera vez en la televisión en 2015, cuando aseguró a los medios ser la hija mayor de Vicente Fernández. De acuerdo con su testimonio, nació de un amorío que su madre, quien tenía 21 años, y el “Charro de Huentitán” tuvieron en Guadalajara antes de que se casara con Cuquita, su actual esposa. A pesar de que “Don Chente” salió a desmentir la supuesta relación sanguínea con la mujer, se cree que jamás se práctico una prueba de ADN para comprobarlo. La bioserie que hará Netflix sobre la vida del cantante mexicano Vicente Fernández posiblemente revivirá esta polémica.

¿Es una carga para su familia? Vicente Fernández Jr estalla contra las críticas que aseguran es un ‘mantenido’ (FOTO) Lo llaman mantenido. El cantante mexicano, Vicente Fernández Jr. estalló contra las críticas tras ser llamado mantenido y que solo vivía del dinero de su padre Don Chente, sin embargo terminó peor, ya que después de eso le dicen que eso le pasa por andar con mujeres fáciles y lo comparan con su hermano Alejandro Fernández. Las cosas no han ido nada fáciles para el mayor de los hermanos Fernández, ya que mientras su padre, el cantante Vicente Fernández se encuentra luchando entre la vida y la muerte en un hospital en Guadalajara después de haber sufrido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos, Vicente Jr. no se la ha acabado con toda la ola de críticas que ha estado recibiendo en los últimos meses.

¿Viven del dinero de Don Chente? Vicente Jr estalla contra las críticas y terminan comparándolo con su hermano Alejandro Fernández Y es que todo comenzó después de que el también cantante mexicano iniciara una relación con la modelo Mariana González, conocida como la “Kardashian mexicana”, con quien tiene una gran diferencia de edad, ya que la mujer tiene alrededor de 37 años, mientras que Vicente Fernández Jr., ya va para los 60 años. Este hecho le ha atraído al hijo de Don Chente un sin fin de críticas y burlas al respecto, ya que seguidores en redes sociales han afirmado que su novia solo quiere el dinero y no el de él, sino el de su padre Vicente Fernández, pues muchos aseguran que ambos viven del dinero del Charro de Huentitán y no de lo que ha ganado Vicente Jr.

“No trabaja y se ve más anciano que Don Chente”; Vicente Jr estalla contra las críticas y terminan comparándolo con su hermano Alejandro Fernández Ante toda esta ola de críticas, Vicente Fernández Jr. ha decidido pronunciarse al respecto, queriendo acallar de una vez por todas estas incontables burlas hacía él y su pareja, afirmando que todas esas personas le tenían envidia. Lamentablemente las cosas dieron un giro para Vicente Jr., ya que otro seguidor terminó llamando a su pareja como “mujer fácil” y comparando al mayor de los hermanos con El Potrillo. A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2, se ve como Vicente Fernández Jr. respondía a un comentario que un usuario le colocó en redes sociales, en donde comentó que el hijo de Don Chente ni siquiera trabajaba y que solo vivía a costas del dinero de su padre, y no solo eso, ya que también afirmó que se veía más grande que el mismo Charro de Huentitán:

¿Envidía?; Vicente Jr estalla contra las críticas y terminan comparándolo con su hermano Alejandro Fernández “Este tipo que no trabaja y vive del dinero de su papá se ve más anciano que Chente”, comentó el usuario en redes sociales. Este comentario no pasó de inadvertido para Vicente Fernández Jr., quien no dudó en responder a este critico comentario y exponerlo a través de sus historias en Instagram. El cantante afirmó que estos malos comentario y críticas se debían a que le tenían envidia, algo que no fue muy bien visto por más seguidores: “¡Gracias! Cuanta envidia ¿verdad? JAJAJA”, este comentario lejos de terminar con las criticas le atrajo más, provocando que hasta su pareja fuera duramente atacada una vez más.