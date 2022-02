Hija de pastor comienza a exhibirse en OnlyFans y le va muy bien

En un video aparece comprando joyas con su novio, mientras gasta miles de dólares en una pulsera de diamantes. Pero, a pesar de sus elevados ingresos mensuales, admite que siempre intenta encontrar alternativas más baratas, de acuerdo con la reseña del diario The Sun publicada el viernes 11 de febrero.

Nala Ray, de 23 años, es la hija de un pastor quien compartió con el periódico The Sun su historia sobre cómo se convirtió en una modelo millonaria gracias a OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido que ha ganado popularidad especialmente por el contenido para adultos.

La hija del pastor creció en una estricta comunidad religiosa en EEUU

“Tengo un gusto caro. Sin embargo, a veces tiendo a tomar la ruta más barata, me gustan los cupones, me gusta ahorrar dinero”, expresó la modelo Nala Ray, quien proviene de un estricto entorno religioso, indicó The Sun. La joven aseguró que se hizo millonaria tan solo seis meses después de unirse a OnlyFans.

Nala Ray creció en una estricta comunidad religiosa en Illinois, en el medio occidente de Estados Unidos, donde su padre era el pastor local. Contó que siempre fue una chica “curiosa y sexual” y que se sentía asfixiada por el entorno en el que creció que, según ella, no aprobaba las citas ni el sexo prematrimonial, por lo que se rebelaba contra él.