La hija de Niurka aparece en traje de baño en redes sociales

En las imágenes se le salen los atributos a la joven

Las fotografías fueron publicadas en su cuenta de Instagram

A través de las redes sociales aparece Romina Marcos, la hija de la actriz Niurka, luciendo un atrevido traje de baño en una imagen donde incluso se le salen sus pechos.

Cabe mencionar que Romina se ha convertido en una de las figuras del espectáculo que más seguidores han alcanzado en los últimos meses, ya que el cambio físico de la hija de Niurka ha sido sorprendente.

Constantemente la joven comparte imágenes de ella en Instagram, donde presume su cuerpo, y gracias a eso el número de seguidores ha aumentado, ya que muchos se dedican a mandarle piropos y halagos.

Actualmente la joven tiene más de 4 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha compartido 148 publicaciones, la mayoría de estas donde aparece muy sensual.

Traje de baño atrevido

En esta ocasión Romina Marcos aparece en una imagen que compartió en su cuenta, donde se le puede ver en un traje de baño en color rosa, portando una chamarra en color café, con el cabello amarrado en cola de caballo.

La vestimenta que luce en la publicación es tan atrevida que hasta sus pechos se le sobresalen del traje de baño, sin duda ha asombrado a varios seguidores.

En la imagen dejó un mensaje escrito: “2020: Gracias por hacerme ver que la vida es salir a caminar, ver a mi gente reír, comer chocolate, comer verduras, bailar con mis amigos, jugar rumy con mi familia, mi soledad siendo la mejor compañera, las comidas en casa con el morrito viendo Netflix , que me duela el cuerpo de cansancio por trabajar, mi relación con Dios y llorar porque me da miedo no saber que es lo que viene después.”

Y después agregó: “Pero, así esta bien, así, sintiendo como nada de lo que tengo está asegurado, seguir llorando, riendo, viviendo.”