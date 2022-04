Marilyn Odessa decide mostrar sus ‘lonjitas’: “Quiéranse tal y como son”

Los fans de la cantante le aplauden que sea tan ‘transparente’

Así fue el tormentoso matrimonio de la hija de Marisela: “No aguanté más” Hija Marisela Marilyn Odessa: La cantante de regional mexicano estuvo pasando un muy buen rato con buena compañía en la piscina el viernes, y la hija de Marisela, no dudó en compartir su figura con sus seguidores. En una foto en donde aparece haciendo un gesto, también aparece su cuerpo, el cual califica ella como ‘imperfecto’. La intérprete de “Vete Con Ella” hizo llegar un mensaje a todas las mujeres que se sienten ‘acomplejadas’ por sus cuerpos, dejando en claro que ningún cuerpo es perfecto. Además, le quiso mandar un mensaje a las personas que la critican. Estas son las imágenes… Muestra su cuerpo ‘sin complejos’ Marilyn Odessa aparece muy sensual disfrutando del calorcito con un mini bikini color negro en donde muestra su cuerpo ‘perfectamente imperfecto’, dejando en claro que no es necesario tratar de aparentar algo que no, simplemente dejarse llevar y disfrutar de cuerpos naturales. Además, le mandó un mensaje a sus ‘haters’. “¡Feliz Viernes amores! Disfrutando de un día de sol con mi familia hermosa. Todas la mujeres tenemos lonjas y “skin flaps” y la que diga que no está full of it. Ahí está el cuerpo para todas las ardidas que tanto me quieren, y para mis otras mujeres lindas también que se acomplejan por tal cosas vivan, que mañana no sabemos donde estaremos, disfruten su vida, su cuerpo, su felicidad es prioridad.

Hija Marisela Marilyn Odessa: Le llovieron comentarios positivos Los comentarios de sus fans fueron super positivos, en la mayoría destacando que sus palabras son muy acertadas, que además, están orgullosos de que presuma así su cuerpo: “Estás hermosa”, “Chica, eres preciosa”, “Eres una maravilla”, “Estoy de acuerdo contigo completamente”. “Te amo, te admiro y me inspiraste a mí y a otras mujeres a amarte a ti y a nuestros hermosos cuerpos”, “Abraza tus curvas y los defectos como una reina”, “Muy bien dicho mi chula”, “Enorgullécete de tu cuerpo”. Le comentaron los fans a la cantante por medio de Instagram.

Hija Marisela Marilyn Odessa: Tuvo matrimonio difícil… Afortunadamente Marilyn ha obtenido mucha fama debido a su talento y carisma, cosa que también heredó de su mamá, la cantante Marisela. Pero no todo en la vida de Marilyn ha sido color de rosa, si no que vivió situaciones muy difíciles de violencia durante su matrimonio. De acuerdo con People en Español en donde la cantante dio una exclusiva, la cantante confesó sentirse mucho mejor de lo que estaba: “Me siento nueva. Estoy conociendo a una nueva yo. Estoy aprendiendo a vivir sola y a hacer cosas yo solita”, contó en exclusiva para dicha revista.

No sabía que estaba viviendo situaciones violentas La cantante de banda tuvo una relación de 16 años con el empresario Fabián Abarca, con quien compartió muy lindos momentos, sin embargo las cosas se comenzaron a tornar oscuras en un cierto momento. Marilyn abrió su corazón y decidió contar que sufrió de violencia en su propia casa. “Yo no sabía que lo que estaba viviendo era violencia, violencia emocional, violencia psicológica”, aceptó. “Cuando algo sucedía que a él no le gustaba, su reacción y actitud hacia mí no era la mejor. Era grosero, irrespetuoso, usaba palabras hirientes. Se enojaba por cualquier cosa y nos regañaba a todos (a ella y a sus hijos) a gritos”. Confesó la cantante en exclusiva.

Hija Marisela Marilyn Odessa: Sentía que eran muy jóvenes La intérprete de ‘Lo mal que me trataste’ contó que sentía que eran una pareja muy joven, y que el hecho de haber estado juntos tanto tiempo hizo que se acostumbrara a las malas actitudes que el empresario tenía con ella, que incluso lo llegó hasta a ‘normalizar’. “Fuimos una pareja muy joven y estuvimos juntos por tanto tiempo que me acostumbré a su carácter, sus gritos, su temperamento, que para mí eran normal y por eso aguanté tanto tiempo”. Pero después la cantante contaría cuando fue el momento en el que decidió ponerle fin al sufrimiento…

Le puso fin La cantante nacida en California, contó que hubo un momento en el que no toleró más la situación, pues cuando llegó a gritarle enfrente de su hijo fue cuando decidió ponerle fin definitivamente. Fue el 4 de febrero del 2021 cuando Marilyn dijo “hasta aquí”, y decidió terminar con esa relación. “En el momento en que me gritó frente a mi hijo, dije ‘¡ya, no más! Hasta aquí llegó‘”, recuerda haber pensado. “Me dijo que me largara a vivir sola. Le tomé la palabra y al día siguiente le puse fin a nuestra historia de 16 años”. Contó la cantante e hija de Marisela.

Hija Marisela Marilyn Odessa: ¿Traicionó su confianza? Además de haber sufrido violencia y desprecios por parte de su ex pareja, la cantante confesó que había algo más, que también había traicionado su confianza. Aunque hoy en día Marilyn está firme con su decisión y decidió no volver con quien fue su esposo, sigue recordando con dolor lo que le pasó. “Lo amé y lo apoyé ciegamente. Puse las manos en el fuego por él sin dudar, porque era mi esposo”, comentó la joven. “Me enteré de una traición que me partió el corazón. Sería muy difícil volver a confiar en él como antes y eso me mantiene firme en mi decisión de no volver, además de que me hace sentir que todo lo que vivimos por los últimos nueve años fue una completa mentira, que no fue por el amor que según me tenía”. Dijo la cantante en exclusiva con People en Español.