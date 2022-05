Hija de Mariana Levy, Paula, confiesa que sufrió violencia de su expareja

“Siento que tengo que aclarar esto ya, hace 3 años fue víctima de violencia por una persona con la que salí y que no voy a mencionar aún por el proceso legal. Hace 2 años subí un post exhibiendo los golpes que él en su momento me llegó a dar y lo borré después. Esta persona se enojó y empezó a amenazarme con compartir unos videos míos; lleva años acosándome de diferentes cuentas de Instagram y en una de sus amenazas dijo que iba a acabar con su mi relación con Mau”. Archivado como: Hija de Mariana Levy sufrió violencia (FOTO)

La joven de 20 años aclaró que esos golpes que se observan en las fotos se los dio su expareja, no su actual novio , quien por el contrario la ha apoyado en este complicado proceso del cual aún no se siente capaz de hablar. “Estoy bien con mi novio, Mau nunca ha sido una persona violenta y mucho menos hice una denuncia en su contra. Él me está apoyando como nunca en todo este proceso y me da paz sentirme acompañada por él”, se lee.

Reveló que hablará de lo sucedido

“Todavía no estoy lista para hablar de la persona que causó todo este problema, pero cuando sea el momento les juro que lo haré y con todo el peso de la ley. Yo con Mau estoy mejor y más unidos que nunca, sabemos cómo es esto de los chismes y estamos acostumbrados. Gracias a todos los que se preocuparon por mí de verdad, estoy bien, me siento más fuerte que nunca , y aunque las amenazas ahí están, ya no tengo miedo”, finalizó.

Hace unos días alarmó a sus seguidores con un mensaje en el que denunciaba que había sido víctima de violencia pero sin dar muchos detalles. "La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave. Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían, minimizando años de abuso, años de manipulación. Es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma", así lo informó El Universal. Por su parte sus seguidores no dudaron en mandarle mensajes de apoyo y fortaleza ante la situación: "Te amamos y te apoyamos", "Mucha fuerza", "Aquí estoy para lo que necesites", "Todos estamos contigo, Pau", "Espero en dios así sea que estés bien".