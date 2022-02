Un portal en Instagram decidió guardar el video en donde la guapa morena luce su cuerpo y lo hizo público. En los comentarios podemos encontrarnos con seguidores quienes están admirados de su cuerpo tonificado. Parece ser que la hija de Lupillo se ejercita y sigue una dieta estricta. En los comentarios le dicen a la morena: “Luces increíble, te pareces a tu papá”, “Eres hermosa”, “Tienes un hermoso cuerpo”, etc.

A través de sus historias de Instagram, la hija del cantante no dejó pasar desapercibido el momento para mostrarle a sus seguidores sus mejores atributos. Ayana Rivera se muestra con unos leggins negros que le quedan a la medida , una blusa de manga corta gris y posando frente a un espejo.

Esta vez no fue la excepción, la guapa influencer es una de las 5 hijas que tiene Lupillo, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera. Y es que, en medio de todo el escándalo familiar que está afrontando la familia Rivera con respecto a la herencia de la Diva de la Banda, Ayana no parece estar preocupada y prefiere lucir sus curvas.

Hija de Lupillo Rivera: La hija del famoso cantante Lupillo Rivera, Ayana Rivera, no deja nada a la imaginación, pues a través de su cuenta de Instagram diariamente se encarga de presumir sus exuberantes curvas e impresionar a sus más de 100,000 seguidores que tiene en la plataforma.

A través de sus publicaciones, la morena luce atuendos increíbles que están a la moda y le quedan espectaculares, pues no es la primera vez que se encarga de dejar boquiabiertos a sus seguidores, cabe resaltar que Ayana recientemente tomó la decisión de limitar los comentarios en sus publicaciones.

Además, dejó en claro que no está para nada contenta con el pleito que traen su papá y su tío Juan Rivera, por lo cual también escribió mediante sus redes sociales lo siguiente: “El único talento que él tiene es decir mentiras e inhalar cocaína . Es adicto a las drogas ya robar dinero de miembros de la familia”. Comentó tras ser cuestionada sobre la situación.

La hija del cantante grupero se pronunció ante los recientes escándalos en los que se ha visto envuelta la familia Rivera , según el portal ‘La Vibra’, Ayana comentó recientemente: “Gracias a los fans por apoyar a mi padre, no saben lo que significa para él. Tengo muchos mensajes, y estoy haciendo lo posible por reconocerle a ustedes por tanto apoyo a él y sus hijos”.

“No necesito aprovecharme. Nací princesa en esta herencia. El trono ya me fue entregado” , confesó recientemente, además dejó en claro que jamás se ha aprovechado del dinero de su padre o de su familia: “Fui una madre soltera durante mucho tiempo e incluso tuve dos trabajos”.

Ayana compartió que ni ella ni su padre insinuaron que sus primos, hijos de Juan y Rosie Rivera, robaran el patrimonio de su tía Jenni. A través de ‘La Vibra’, la guapa morena habría dejado en claro también, que no quiere aprovecharse de la fortuna que dejó Jenni.

“ Qué bonitos recuerdos, siempre apoyándolos a todos, la verdad… esos recuerdos se quedan mi corazón #lupillorivera… Don Francisco, gracias por la oportunidad!”, escribió Lupillo Rivera en la publicación, dejando en claro que las cosas en la familia no están nada bien.

Lupillo Rivera no se quedó callado y salió a defender a los hijos de La Diva de la Banda. Lo interesante del caso es que su ex Mayeli, también se unió a la pelea de la dinastía, la cual se pronunció a favor de las acciones que están tomando los hijos de la fallecida cantante Jenni, así lo comentó mediante sus redes sociales recientemente.

Juan confiesa que no tiene una buena relación con Lupillo

A través de una reciente entrevista, Juan Rivera confesó que la relación que tiene con Lupillo ha cambiado muchísimo, pues se han enfrentado a muchos conflictos, y recientemente indirectas. Declaró que el ex novio de la cantante Belinda se ha encargado de “destruir” la relación de hermandad en base a malos comentarios.

Según Infobae, a través de una entrevista en Sale el Sol, el hermano de Jenni Rivera mencionó que entre él y Lupillo actualmente no existe si quiera una relación. Ya que, un hermano de verdad no hablaría mal de su propia familia, dejando en claro que Juan, no da segundas oportunidades ¡QUE FUERTE!