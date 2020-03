A 16 años de la muerte de Eduardo Palomo, su hija, Fiona Palomo, habla por vez primera

También su viuda, la actriz y cantante Carina Ricco, abre su corazón en entrevista

El actor mexicano Eduardo Palomo falleció el 6 de noviembre de 2003 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a los 41 años de edad, a causa de un infarto fulminante mientras se encontraba cenando con su esposa, Carina Ricco, y unos amigos, en un restaurante.

El infarto fue causado por una cardiopatía, según los análisis forenses. En ese entonces, Eduardo Palomo preparaba la obra de teatro Una pareja con ángel, que pretendía presentar en Estados Unidos y México. También, participaría en la muestra de cine de Arc Light en Hollywood.

El actor mexicano dejó en la orfandad a dos hijos: Luca y Fiona Palomo, quien a 16 años de la muerte de su padre, habla por vez primera en entrevista, así como su viuda, la actriz y cantante Carina Ricco.

En primer lugar, hay que recordar que Eduardo Palomo fue uno de los actores más talentosos, queridos y recordados de los últimos tiempos y que dejó huella por su participación en telenovelas como “Corazón salvaje”, al lado de Edith González, “Ramona”, junto a Kate del Castillo, o “La picara soñadora”, con Mariana Levy.

A principios de la década del 2000, Eduardo Palomo se mudó a Los Ángeles, California, a buscar suerte en Hollywood, llevándose con él a su esposa, la actriz y cantante, Carina Ricco, y sus dos pequeños hijos: Luca y Fiona.

Carina Rico y sus hijos eran lo más importante para Eduardo Palomo y trataba de tenerlos alejados del medio artístico. En esa época, el actor mexicano comentó que él y su esposa no sabían si Luca y Fiona Palomo querían estar metidos en el medio artístico y no tenían por qué faltarles al respeto: “Ya cuando la descubran y digan ‘ay, que padre, yo quiero pintar, yo quiero actuar, me gusta mucho’, y si de pronto sale de ellos, se integrarán con su propia fuerza”.

A 16 años de la muerte de Eduardo Palomo, sus hijos Luca, de 19 años, y Fiona, de 21 años, ya se perfilan en el medio artístico: él en la música y ella acaba de hacer su debut actoral en el cine.

Carina Rico comentó que a Luca y a Fiona Palomo tal vez no les dio tiempo de aprender maneras, modos o movimientos de Eduardo Palomo, sin embargo los tienen: “Los dos tienen cosas que los veo y digo ‘que chistoso’. Fiona camina como ‘El flaco’, por ejemplo, y yo le decía a Eduardo que porque hacía tanto ruido al caminar, y él decía que porque era hombre”.

La viuda de Eduardo Palomo confiesa cómo ha sobrellevado la muerte de su pareja y el hecho de ser una madre soltera: “He descubierto a través de los años y de la vida y de crecer, que he sido siempre una persona muy positiva, y el hecho de que ‘El flaco’ no esté para mí ha sido eso, ¿qué hago con esto, en qué lo transformo? Lo puedes transformar en dolor, en volverte una víctima, en caerte y en agarrarte de eso para dejarte ir o en un escalón, en una fuerza extra, en agarrarte de los valores y de las cosas en las que siempre creíste”.

Por último, Carina Ricco dijo que siempre ha creído que el amor va más allá del tiempo que dura un cuerpo. Aparte, confiesa que ha intentado darse una segunda oportunidad en el amor, pero ‘no le sale’.