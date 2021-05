” Le cambió el tono, no me gustó”, “¡por qué los artistas insisten en cantar nuestro bello Himno como si fuera una balada? El Himno tiene su propia estructura y ritmo. No se trata de arrastrar las palabras y echarle tanta ‘crema a sus tacos'”, “lo cantó horroroso”, opinaron otros usuarios. VER VIDEO AQUÍ

Hija del ‘Canelo’ Álvarez: ‘No me gustó’

“No me gustó, sorry we, escucho muy estilo pausado, no sé”, “¿no pueden respetar el Himno Nacional Mexicano y cantarlo como es?”, “es el Himno Nacional Mexicano, no es una interpretación de alguna canción y ponerle tu tono o tu toque. Canta hermoso, pero así no es el Himno Nacional Mexicano, lo siento por esta vez”. VER VIDEO AQUÍ

“Mala elección de la niña cantarlo así, el Himno Mexicano no se canta así”, “cantó horrible”, “nombre qué onda, se fue en un viaje, lo cantó muy, muy lento y no se oyó bien”, “pues cantará muy bien, pero el Himno a mí en lo personal no me gustó como lo cantó”, fueron otros de los comentarios de los internautas.