Melanie, la hija de Alivia Villarreal fue víctima de un ataque sexual

Los hechos ocurrieron cuando la joven iba llegando de la universidad

Los detalles fueron revelador por Arturo Carmona, ex de la cantante y padre de Melanie

El actor Arturo Carmona reveló que su hija Melanie Carmona Villarreal, producto de su relación con la cantante Alicia Villarreal, sufrió un ataque sexual.

Esto sucedió apenas unas semanas después de que Melanie estuviera junto a su madre en las playas de Hawai, disfrutando de la playa sin imaginar que sería víctima de un ataque de esta magnitud.

Durante el estreno de la obra “La vida galante”, Arturo Carmona dio a conocer en entrevista para el programa Hoy que su primogénita estuvo a punto de ser abusada sexualmente.

“Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona y no quiero ni siquiera decir las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más”, contó el ex de Alicia Villarreal con un semblante muy serio y claros sentimientos encontrados.

Sobre el estado físico de Melanie, el actor dijo: “mi hija está bien, está muy nerviosa, con muchos medios, temores. Afortunadamente no pasó más, logró salirse, zafarse, está maltratada, esta con lesiones en el brazo, yo creo que estuvo forcejeando”.

Posteriormente, Arturo confesó que tanto él como Alicia Villarreal acudieron ante las instancias correspondientes para realizar la denuncia correspondiente y espera que su experiencia pueda servir de alerta a otros padres.

Debido a lo anterior Melanie no pudo estar en el estreno de la obra de teatro de papá.