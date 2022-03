Hija Cristian de la Fuente reaparece: Se siente agradecida

A pesar de la terrible experiencia por la que paso Laura, ella se mantiene firme en sus propósitos y proyectos a futuro. En su escrito se le ve inmensamente agradecida con sus padres que jamás la abandonaron. “Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión me ayudaron a salir de esto!”.

“También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”, agregó Laura de la Fuente en su publicación, confirmando que ya se encuentra mejor.