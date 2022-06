¿SE CASA Y CONFIRMA SOSPECHAS? Hija de Biby Gaytán muestra el rostro de su pareja y no puede ocultarlo más; recibe lo inesperado (VIDEO)

Contó que tuvo un accidente pero ‘algo más’ llamó la atención

En las imágenes, se puede ver a Alejandra Capetillo desde su departamento en España contar sobre un accidente que tuvo, pero ‘algo más’ llamó la atención de sus seguidores: “Yo iba muy confiada viendo mi teléfono y no medí bien las escaleras y me resbalé y todo pudo haber terminado con que me resbalé y me caí y ya…”, comenzó diciendo.

“El problema fue que como Bobby (su perro) me iba jalando, me resbalo, literalmente vuelo, porque es que sí sentí que volé y caí de sentón en el cuarto escalón, o sea literalmente mi moretón en las pompas una línea, que se está volviendo ya casi negra”, contaba, pero su anillo en la mano ‘la delató’ ¿se casa?