Camila, la hija de Bárbara Bermudo hizo el ridículo por no hablar bien el español

La pequeña fue expuesta en un video por su papá Mario Andrés Moreno

Los usuarios atacaron a la niña con comentarios hirientes

Camila Andrea, la hija de Bárbara Bermudo, fue víctima de terribles ataques gracias a un video subido por el esposo de la ex conductora de Primer Impacto, Mario Andrés Moreno, quien exhibió que la pequeña no habla bien en español.

Pese a que sus dos padres saben hablar español, la hija de Bárbara Bermudo apareció en el set de noticias ‘Mega News’ en donde simpáticamente supliría a su papá para informar lo que sucede en el mundo, sin imaginar lo que desataría.

Mario Andrés Moreno, conductor del espacio, esposo de Bárbara Bermudo y papá de Camila fue quien grababa el video en lo que aparentemente era un momento antes de entrar al aire, pero lo que llamó la atención fue que el periodista le tuvo que dictar todo en español a su hija para saludar a sus fanáticos de Instagram.

El video comienza con el conductor de noticias enfocando a su hija sentada en su silla en el set de televisión y la bella Camila simpáticamente riendo con su cabello suelto, con una blusa azul, un chaleco café y un corbatín beige mientras su papá le dicta lo que tiene que decir.

“Hola amigos, this is Camila, bienvenidos a Mega News, estoy reemplazando a mi papi hoy, que está tomando el día de descanso, me puse una corbata chiquita, I love you, bye”, es lo que se escucha decir a la pequeña por indicaciones de su papá, sin embargo las críticas se desataron.