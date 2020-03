View this post on Instagram

Gala 5- Tequilaaaaa💕💥 Este mambo como lo disfruté y no hubo algo que no me gustara, las plumas el vestuario TODO siempre quise bailar esta canción y creo que se noto porque deje el alma en esa pista💕 sin duda es uno de mis favoritos de la temporada y la cargada que tuve fue un verdadero reto para mi… Thank you @jonplaterodude for another amazing dance, for believing in me and for helping me to grow every day in this competition 💓 thank you also to my guys @joanmorell @humbergomez @imnickgarcia @juniorandemilyalabi for being part of this amazing mambo!! Gracias por disfrutar este baile tanto como yo lo hice los adoro!!! Y a toda la gente GRACIAS por su amor y su cariño 💓💕