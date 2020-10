Hija de Angélica Rivera, habla de bullying sufrido por el matrimonio de su madre con Enrique Peña Nieto

Dice que cuando su mamá comenzó a salir con el expresidente de México se reiniciaron las agresiones

Sofía Castro explica de manera detallada cómo se sintió con todos los comentarios que recibía de la gente

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, habla de bullying sufrido por el matrimonio de su madre con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de acuerdo a un video que publicó en su canal de Yutube y que replicó la agencia de noticias El Universal.

En su canal la joven de 24 años confesó que desde pequeña ha sufrido de acoso y burlas por parte de sus compañeras de clase, ya que estaba un poco pasada de peso.

La Youtuber, no dejó nada para después y explicó de manera detallada todas y cada una de las situaciones que vivió por su físico, lo cual la tuvo triste por algún tiempo. Tras unos segundos, Sofía Castro decidió hacer públicos los detalles que la hicieron sentir mal y de manera textual así lo describió:

Para ver el video haz click aquí.

“En quinto de primaria estaba gordita y me molestaban por eso, un día estaba en el salón y tenía una falda tableada, camisa blanca y me acuerdo que un día en el salón de clases estaba vi que unas compañeras se empezaron a reír de mí, porque había dado el botonazo, se me salió la panza y no saben la pena y lo mal que me hicieron sentir”, comfesó la hija de Angélica Rivera.

Explicó que comenzó a ir a citas con doctores y a cambiar sus áhbitos alimenticios, por lo que su cuerpo sufrió otra transformación, sin embargo, fue cuanmdo su mamá salió con el expresidente de México y volvieron las agresiones.

“Todo en mi vida iba bien hasta que decidí ser actriz a los 14 años, mi mamá empezó una etapa de su vida diferente con una responsabilidad distinta”, dijo.

Entonces agregó: “Yo quería ser actriz, estudiar actuación y dedicarme a lo que ahora me dedico y no me quería empezar, no quería dejar pasar el tiempo y justo cuando empecé”.

Y finalizó: “Empezó la nueva etapa de mi mamá y ahí empezaron de nuevo las agresiones hacía mí, a mí físico, me dijeron cosas feas, me insultaban y eso me generó inseguridad”.