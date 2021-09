Sufrió abuso de un familiar

Recientemente Melenie Carmona Villarreal, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, reveló a través de redes sociales haber sido abusada por un familiar con una emotiva publicación en Instagram. A través de redes sociales, Melenie ‘rompió el silencio’ y compartió su terrible experiencia: “te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor”, inicia relatando.

“Dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tu tenías llave y que me fuera a dormir”, explica la hija de Alicia Villarreal. “Fue un día cansado para mí, me quedé dormida muy rápido, tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tome la pen…. decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas”, cuenta Melenie. Archivado como: Melenie Carmona Hija Alicia Villarreal bikini