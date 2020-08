Aylín Mujica comparte inesperada revelación

La actriz cubana, quien estuvo como conductora en el programa Suelta la Sopa, ventiló el secreto de la recién casada hija de Alejandro Fernández

Camila Fernández, quien unió su vida a la de Francisco Barba, se casó por una poderosa razón

La actriz cubana Aylín Mujica, quien estuvo como conductora en el programa Suelta la sopa, ventiló el secreto de la hija del cantante Alejandro Fernández: está embarazada.

Camila Fernández, que unió su vida a la de Francisco Barba luego de nueve meses de noviazgo en una ceremonia que se llevó a cabo hace apenas unos días, fue duramente criticada, al igual que la familia Fernández, por haber realizado este festejo en medio de la pandemia actual que se vive en todo el mundo por el coronavirus.

A través de la cuenta de Instagram de Chica picosa, se muestra un video, que hasta el momento tiene más de 8 mil reproducciones, en el que Aylín Mujica “soltó la sopa” sobre el embarazo de la hija del cantante Alejandro Fernández.

“Si, es una realidad, Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente del pueblo, como digo yo, está embarazada”, confesó la actriz cubana, y a la pregunta de sus compañeros sobre cuántos meses tiene de embarazo la joven, dijo que aún no le han dicho eso exactamente, pero está por confirmar esa información.

Pero eso no sería todo, ya que Aylín Mujica aseguró que Vicente Fernández Jr está pidiéndole manutención a su exesposa, Karina Ortegón, por 470 mil pesos, equivalentes a casi 20 mil dólares.

“El señor dice que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano. Ellos (Vicente Fernández y Karina Ortegón) no se han divorciado a pesar de que muchos medios de comunicación están diciendo que sí, que el divorcio ya es un hecho, el divorcio no se ha realizado”, expresó Aylín Mujica en su debut como conductora de Suelta la sopa. ¿Sustituirá a La Veneno Sandoval?

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ