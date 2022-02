Aislinn Derbez hizo una confesión sobre su hija

La pequeña Kai ¿tiene problemas de salud?

La hija de Eugenio Derbez hizo una conmovedora publicación Aislinn Derbez hija. La descendiente de Eugenio Derbez ha tenido un último año bastante ocupada con proyectos personales y profesionales, sin embargo, tras su separación de Mauricio Ochamann se propuso encontrar el amor y enfocarse en su espiritualidad, pero sobretodo en su hija Kai, quien convive con sus dos papás famosos aunque ya no estén juntos como pareja. Y es que para la actriz mexicana, el pasar tiempo con su pequeña Kai es esencial y disfruta de compartir momentos de su vida a través de su Instagram, sin embargo, hace unos días, Aislinn Derbez publicó un desgarrador mensaje junto a una serie de fotos de su pequeña hija. ¿Kai está enferma? Aunque se había mostrado hermética con su vida personal tras el anuncio de separación de Mauricio Ochmann, lo cierto es que Aislinn Derbez ahora ya tiene un nuevo amor, con quien comparte sus momentos más importantes como la convivencia con su hija Kai, mientras su ex ya tiene novia también. Sin embargo, no todo en la vida de la hija de Eugenio Derbez es miel sobre hojuelas, pues ahora a través de su cuenta de Instagram se desahogó para dejar ver lo que sucede con la salud de su hija y los difíciles momentos que atraviesan desde hace semanas por una poderosa enfermedad.

Aislinn Derbez teme por la salud de su hija En una serie de fotografías, Aislinn Derbez apareció junto a su hija Kai para contar los difíciles momentos que estaban atravesando y mandó un conmovedor mensaje para toda la gente que siempre está al pendiente de lo que hace y sobretodo a los padres de familia que velan y protegen a sus hijos. “Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en Año Nuevo) nos dio el bicho… me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas…”, comenzó diciendo la hija de Eugenio Derbez que se desahogó en lo que escribió para sus fanáticos.

El año comenzó dándole un ‘estirón de orejas’ a Aislinn Derbez y a su hija Aislinn Derbez contó que pese a su separación, el 2021 le dejó buen sabor de boca sin saber que el 2022 le daría al principio una mala noticia: “Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina”. “Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien…”, expresó Aislinn Derbez en una serie de fotos junto a su hija Kai.

La hija de Aislinn Derbez ¿sufrió las consecuencias? Pero la hija de Eugenio Derbez, no contaba con que la situación se le pondría difícil durante el inicio de 2022 y así fue como le cayó el 20 de muchas cosas: “El 2022 llegó con un jalón de orejas de esos necesarios para parar todo y repensar si realmente esa es la vida y el ritmo al que quiero seguir viviendo”. “Para lograr más hay que hacer más” y “hay que partirse la madre para todo” son cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pero eso de “hacer” por encima de todo (incluso por encima de mí misma) a mí no me funciona, sólo me frustra y me agota; por eso he aprendido a irme hacia dentro”, contó sobre su experiencia.

Por la salud de su hija, Aislinn Derbez hace una reflexión Aislinn Derbez se tomó muy en serio el contagio de COVID que la aquejó a ella y a su hija Kai hace unos días y por eso siguió reflexionando: “Entre más resuelvo cosas dentro de mí, más las cosas resultan afuera sin tanto sacrificio.Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí”. Pero hizo una importante aclaración: “Ojo, esta no es una invitación a “dejar de hacer” y “quedarnos esperando a que mágicamente nos sucedan las cosas”, es mi reflexión personal sobre cómo “hacer” por encima de mí misma a mí no me funciona”, escribió antes de especificar cómo se encuentra su hija Kai.

¿Cómo van las cosas con su salud y la de su hija Kai? En su publicación, Aislinn Derbez decidió sincerarse sobre cómo estuvo la afectación que el COVID les traje a ella y a su hija Kai, quien también se contagió: “Aquí unas fotos de esos días de terror donde afortunadamente Kai no sólo no tuvo síntomas sino que traía toda la pila del mundo! mientras yo no me podía ni mover”. Y quiso mandar un sentido mensaje para toda la gente que sigue batallando con el coronavirus: “Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho, a quienes les pegó duro física o emocionalmente, a quienes tienen que cuidar a sus hijos mientras están enfermos, a quienes han perdido seres queridos, mucho amor y paciencia durante su proceso”, finalizó.

Aislinn Derbez está más enamorada que nunca Hace unos meses, Aislinn Derbez decidió hacer oficial su nueva relación con un famoso influencer y fotógrafo con quien viaja por el mundo y que inicialmente era su amigo. La hija de Eugenio Derbez se encuentra más feliz que nunca con Jonathan y le dedicó unas emotivas palabras de amor: “Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces”, narró. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.