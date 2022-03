Hija del actor de Vecinos, César Bono, solicita donadores de sangre

La hija del actor de Vecinos, César Bono, necesita donadores de sangre urgentes

César Bono y sus complicaciones de salud…

¿Ya se estaba recuperando? César Bono donadores sangre: El actor de ‘Vecinos’, César Bono, fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, lo que suma otra terrible noticia, tras la muerte del joven Octavio Ocaña, así lo confirmó personal médico del hospital a la agencia de noticias de El Universal. Cabe resaltar que el comediante, ya ha sobrevivido a nueve infartos y Covid, ahora, su hija María Rosa, acaba de solicitar donadores de sangre, no especificó porque motivo, pues hace unos días se comunicó que el actor se encontraba estable y fuera de peligro, Veamos lo que dijo… Hija de César solicita donadores de sangre La hija del actor de ‘Vecinos’, María Rosa Queijeiro, utilizó sus redes sociales para solicitar donadores de sangre, hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales está siendo atendido. Hace apenas unos días se había informado que el actor ya se encontraba mejor. De acuerdo con el Instagram de ‘Chica Picosa’, la hija de César, compartió una foto en donde solicita que tengan especial cuidado los donadores, en donde pide cosas como: A negativo de preferencia, Entre 18 y 65 años, Identificación oficial vigente, Ayuno mínimo de 6 horas, Peso mayor a 50 kgy más de 1.50 de altura, no haber ingerido medicamentos 72 horas antes”.

César Bono donadores sangre: César Bono fue hospitalizado de emergencia. César Bono fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, así lo confirmó personal médico del hospital a EL UNIVERSAL. El actor, que ha enfrentado nueve infartos y superado el Covid-19 tuvo que ser atendido por especialistas por una complicación de salud de la que aún se desconocen los detalles. “Sí, está con nosotros”, informó personal del hospital en el que ahora se encuentra el comediante.

En agosto del 2021, Bono dio positivo a la prueba de coronavirus y habló de su salud luego de haber superado un infarto al miocardio y ocho cerebrales, que le provocaron problemas de movilidad y lo obligaron a recurrir a una silla de ruedas y bastón. Con información de ‘El Universal’.

César Bono donadores sangre: Habló sobre como se siente De acuerdo con El Universal, César Bono informó: “Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, nadie me baña, puedo vestirme, digo, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta más que ser millonario”, dijo en entrevista. A sus 71 años el actor de “Vecinos” seguía trabajando tanto en la popular serie de televisión, como en la obra de teatro “Defendiendo al cavernícola”, puesta que protagoniza desde hace más de 20 años. En enero, mientras todavía estaba en función admitió que a veces las complicaciones de movilidad le causaban dolores al bajar del escenario por haber realizado mal un movimiento o que tenía que trabajar a pesar del cansancio después de una terapia, pero no estaba en sus planes dejar de actuar.

Ya la había ‘librado’ “¿Cómo le hago?, bueno es mi profesión y en la tele y en el teatro no hay catarro, ni dolor de cabeza, ni nada, no puedo hablar como en una oficina y decir: ‘ay mire estoy estornudando mucho y no voy’ o ‘me duele mucho la espalda y no voy’, ahora sí que lo hago con muchas ganas, pero ahí vamos saliendo”, expresó. En marzo del 2020 también estuvo hospitalizado debido a una hernia hiatal, por lo que ahora se espera saber de su recuperación pronto. Por el momento el actor no puede recibir visitas en el nosocomio donde se encuentra, simplemente se admiten los relevos y serán sus familiares los únicos responsables de informar sobre su estado de salud. Informó El Universal.

César Bono donadores sangre: César Bono hasta bromea con el personal del hospital César Bono ya se encuentra mejor de ánimo y hasta tiene fuerzas para bromear con el personal sanitario, comentó su hija María Rosa Queijeiro, quien junto a los otros hijos del actor, ha estado al pendiente de la recuperación de su padre quien fue hospitalizado de emergencia el miércoles.

“Mi hermano es el que ha estado con él todo el tiempo en el hospital. Yo estuve ayer (jueves) con él, platicando y está bastante mejor de ánimo, ya está haciendo hasta bromas con las enfermeras, así que ya se siente mejor”, explicó a EL UNIVERSAL. De acuerdo con la hija del actor, Bono sufrió una hemorragia por úlcera, pero ya se encuentra estable y fuera de peligro. “Fue una emergencia en ese momento, pero ya está controlado, porque se le atendió a tiempo, ya sólo estamos en espera de la estabilización y que le den el alta cuando los doctores nos indiquen”, señaló. María Rosa dijo que esta úlcera fue en parte el resultado de tomar medicamentos para aliviar los dolores que le aquejan al actor de “Vecinos”.