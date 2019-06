Página

¿Es bueno acudir a hierbas en busca de solución?

¿Es difícil conseguirlas? ¡Te contamos como cultivar las tuyas en agus!

¿Qué beneficios me trae? ¡Descúbrelo aquí!

Siempre es bueno y recomendable tener a la mano esta clase de hierbas curativas para utilizarlas para cuando sea necesario, y qué mejor que ser uno mismo el que las cultive en casa. Así, no solo será algo de uso personal sino que también puede ser compartido con aquellas personas que te lo pidan.

Cultivar plantas en agua es algo sencillo y no, pues no es lo mismo que la planta desarrolle raíz en la tierra a que lo haga en agua. En muchas ocasiones, como sucede con las semillas de eneldo, mostaza y cilantro, no podemos transferir una hierba del suelo al agua porque las raíces del suelo son diferentes de las raíces del agua.

Para esto no es necesario contar con mucho espacio. Para iniciar, requieres de botes con agua limpia, de preferencia que no contengan cloro. Es sencillo, solo deja un poco de agua de la llave en exterior por todo un día para que permitir que el cloro se elimine. Lo ideal es contar con agua de manantial pero sabemos que no es sencillo obtenerla. Puedes usar agua de pozo o purificada.

Los contenedores para tus hierbas curativas de preferencia que sean de vidrio y con boca ancha. El vidrio te ayuda a no generar agentes cancerígenos como lo hace el plástico, recuerda que a las raíces no les gusta estar expuestas a la luz directa, por lo que el uso de algunas botellas de colores es muy recomendado pues la zona oscura ayuda a impedir el crecimiento de algas en la botella y en la raíz.