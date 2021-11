¿Cuando se trata de añadir un poco de sabor a tu plato, qué buscas? La sal. Y no estás sola. La sal es una favorita cuando se trata del especiero, pero aunque puede ser amigable, no lo es tanto para tu cuerpo. La ingesta excesiva de sodio puede causar todo tipo de problemas de salud a largo plazo porque tu cuerpo retiene el exceso de agua, por lo tanto, aumenta tu presión arterial y poner presión sobre los riñones, las arterias, corazón y cerebro. ¿Cuánto es demasiada sal? Como informa Livestrong, según la Asociación Americana de pacientes renales, “un menor uso de sal significa bajar la presión arterial. La Asociación recomienda menos de 5 gramos, o 100 nanomols de sodio diariamente, que se traduce en 2.300 mg al día. Si 2.300 mg te suena a chino, es una cucharadita de sal. UN DÍA. No te preocupes, estamos aquí para facilitar esta transición un poco con 15 hierbas que pueden ayudarte a dejar tu hábito de la sal sin sacrificar el sabor en el proceso.