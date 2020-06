Pese a la promoción que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para su uso, estudio determina que la Hidroxicloroquina no previene el coronavirus (COVID-19), de acuerdo a una publicación en el portal del New York Times.

El uso de esta medicina se emplea principalmente contra la malaria, una enfermedad que provoca crisis de fiebre de manera insistente y que se transmite por el piquete de un mosquito.

Este es el primer análisis que se desarrolla con personas que estuvieron en contacto directo con enfermos de COVID-19, pero de una manera supervisada.

Breaking News: Hydroxychloroquine didn’t prevent Covid-19 in the first large study using the most reliable way of testing a drug’s effectiveness, researchers found. https://t.co/zBzU7cCOXv

