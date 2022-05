Hernández tiene acercamiento con Martino para regresar al Tri

El mexicano no anotaba desde el 9 de abril; se había ido en blanco en partidos de la temporada de la MLS 2022 y en uno de la U.S. Open Cup.

Chicharito Hernández rompió la semana anterior, rompió con una sequía de ocho juegos sin gol para ayudar al LA Galaxy a vencer 3-1 al LAFC en el Clásico del Tráfico y eliminarlos de la U.S. Open Cup 2022 en la ronda de octavos de final.

Sin embargo, aclaró que este acercamiento no representa una inmediata convocatoria a los próximos partidos. “El acercamiento se ha hecho, pero aún no hay conclusiones.”, comentó.

Razones ambiguas para no convocar a Chicharito

“Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y casi tres, pero dicho esto quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios”, habló Martino sobre la exclusión.

“Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro de la Selección Nacional”.