Los hermanos mexicanos salieron de su zona de confort y se convirtieron en dueños de “El Paso Taquería”.

Uno de sus logros fue haber ayudado a sus padres a cristalizar su sueño cuando pisaron sin documentos los Estados Unidos.

Los hispanos insisten en que los sueños se cumplen con trabajo y esfuerzo.

hermanos-mexicanos-dinero-el-paso-taqueria. “Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros sólo ven problemas”, fue la frase que visualizaron los hermanos mexicanos cuando decidieron abandonar las labores de construcción para ganar mucho dinero administrando su propio negocio llamado “El Paso Taquería”, un proyecto familiar exitoso en los Estados Unidos.

Los hermanos mexicanos Manuel y Marcos Gómez unieron fuerzas para empujar a sus padres con el fin de consolidar “El Paso Taquería”, un restaurante donde la comida mexicana se impone con sus ricos platillos para toda la comunidad hispana y el resto de la población estadounidense.

“Me acuerdo desde niño que mis padres intentaron abrir entre tres o cuatros restaurantes con toda la tradición mexicana, gracias a Dios su sueño se cristalizó en los Estados Unidos, luego da cruzar la frontera con una maleta llena de sueños”, expresaron los hermanos mexicanos Manuel y Marcos Gómez.

En su emporio gastronómico, Manuel y Marcos Gómez concuerdan que ese valioso esfuerzo que sus padres protagonizaron hace muchos años lo están aplicando en “El Paso Taquería”, uno de sus mayores logros en los Estados Unidos y sumándose a la lista de muchos hispanos que una vez decidieron convertirse en empresarios en la tierra del sueño americano.

Foto/Captura MH

“Nos cansamos de trabajar para alguien más, por lo tanto, quisimos hacer algo nosotros y para nuestras familias”, manifestaron los hermanos mexicanos, en representación de sus padres.

Respaldos bajo el lema “todos para uno y uno para todos”

Los hermanos mexicanos revelaron que el éxito “El Paso Taquería” de debe al fuerzo que hace toda la familia para no decaer este proyecto que comenzó con su sueño y que sigue vivo gracias al aporte de todos los involucrados con el proyecto empresarial.

“Estamos aquí todos los días sin descanso para poder levantar este lugar y en el futuro ojalá abrir más locales”, detallaron los hermanos Gómez.

Los hermanos Manuel y Marcos Gómez y el resto de la familia se ha respaldado con el lema “todos para uno y uno para todos”, para que “El Paso Taquería” permanezca en el tiempo.

“Yo soy el mánager del restaurante, pero me encargo de todo. Yo a veces, cuando se sale un cocinero me toca a mí realizar esta tarea, Ya llevó ya dos meses estando en la cocina. Manuel se encarga a lo referente de los pedidos y las funciones del bar”, contó el joven Marcos Gómez.

Foto/Captura MH

Comensales encantados con variedad de menú

La variedad de comida en“El Paso Taquería” es diversa y exquisita tratando de innovar para cumplir con las exigencias de los comensales.

Los hermanos mexicanos manifestaron que una de las especialidades que mayor demanda tiene es “El Burrito al Paso”, un platillo de la gastronomía azteca se prepara con los mejores ingredientes tradicionales.

“Ya en estos dos meses hemos cambiado tres veces el menú y Burrito al Paso ha funcionado muy bien en nuestro restaurante”, resaltaron los emprendedores.

Su lema: no tener miedo

Los hermanos mexicanos ganan mucho dinero y establecieron su propio negocio gastronómico si tener miedo a los cambios, sino más bien aferrarse a los objetivos trazados.

“Es muy difícil empezar un proyecto empresarial en los Estados Unidos, pero es importante que no se desesperen, tengan mucha paciencia para seguir adelante y no tener miedo a salirse de su zona de confort”, expresaron los emprendedores latinos.

Foto/Captura MH

“Si nosotros le estamos echando ganas, ustedes también pueden”, es otra las premisas que mantiene firme los hermanos mexicanos, siendo ejemplo de buenos ciudadanos en los Estados Unidos y para el resto de los hispanos que aún buscan el sueño americano.

