Aunque tus padres quizá te enseñaron lecciones de vida importantes que apoyan al desarrollo de un niño, una relación de hermanos positiva puede llevar a habilidades sociales positivas en niños, lo que lleva a beneficios cuando esos niños se convierten en adolescentes y luego en adultos. Claramente, una relación de hermanos positiva, amorosa y de apoyo es un aspecto crucial en el desarrollo saludable y una vida feliz, pero no siempre es fácil mantener un lazo fuerte de hermanos, especialmente conforme crecen y la vida se torna complicada. Eso no significa que no puede hacerse, solo que quizá requiera algo de esfuerzo.

Pleitos entre hermanos

Como Jeff Kluger, autor de The Sibling Effect: What the Bonds Among Brothers and Sisters Reveal About Us, argumenta: “Los hermanos que pelearon mucho de niños quizá se vuelvan más unidos de adultos—y también mucho más hábiles emocionalmente; a menudo recordando claramente de qué se trataban sus peleas y las lecciones que aprendieron de ellas”.

Hablando de respeto, sin él, nunca podrán conectarse por completo como hermanos. Cuando son niños se les enseña a respetar el espacio de cada uno, intereses, sentimientos y prioridades, y las mismas reglas aplican para las relaciones fraternales cuando son adultos. No necesitas estar de acuerdo en todo, y las probabilidades son que no lo hagas, especialmente si estás forzada a enfrentar algunas situaciones difíciles como un familiar enfermo o el futuro financiero de tu familia, pero definitivamente necesitas respetar las opiniones de todos.