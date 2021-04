“Hola a todos, me maté a mí mismo y a mi familia”, inicia diciendo las nota escrita por Farhan Towhid. Quién reveló lo que podría ser el motivo que llevó a los hermanos a masacrar a cuatro miembros de su familia y posteriormente suicidarse.

Además, los hermanos atribuyeron la masacre de su familia en Texas a ser “descarrilados” por ver “The Office”, un programa de la NBC, indica el periódico The New York Post , que tuvo acceso a la nota de 12 páginas que estaba vinculada a su página de Instagram.

Towhid, según sus palabras tenía “mucho más que quiero decir, pero bueno, la vida es corta”. “Seguimos mirando hasta el 21 de febrero de 2021. Ese fue el día en que mi hermano mayor entró en mi habitación con una propuesta: si no podemos arreglar todo en un año, nos mataremos a nosotros mismos y a nuestra familia”, se lee en la nota.

“La gente dice que el final lo compensa, lo cual es una completa mentira. Claro que fue lindo, pero no justifica las últimas temporadas con las que tuvimos que lidiar”, escribió uno de los hermanos Towhid en la ‘estremecedora nota’. Y es que se abocaron a comentar la famosa serie estadounidense.

Sin embargo, los hermanos Towhid decidieron adelantar la fecha. “Finalmente nos dimos cuenta de que estábamos esperando nuestro momento. Esperar un año era demasiado. ¿Por qué no esperar un mes?”, escribió Farhan Towhid, antes de describir con detalla el plan para llevar a cabo la masacre.

“El plan era simple. Conseguimos dos pistolas. Tomo uno y disparo a mi hermana y a mi abuela, mientras mi hermano mata a nuestros padres con el otro. Luego nos sacamos nosotros mismos”, escribió en la estremecedora carta revelada por New York Post.

‘Agradecen’ por ser tan sencillo el obtener las armas

“No pidieron pruebas ni si estaba tomando algún medicamento (lo estaba)… Gracias por hacer que el proceso sea tan fácil”, señala la carta escrita por uno de los hermanos Towhid. Además, aseguraron que la masacre de los Towhid en Allen, Texas fue producto de su lucha contra la depresión.

Pese a que, de acuerdo con la nota obtenida por el New York Post, su padre “trabajó duro para ayudar”, no consiguió ‘salvarlos’, ni salvarse a sí mismo. “He tenido depresión desde el noveno grado (2016). No la depresión de ‘maldición, fallé mi prueba’ que todos dicen que tienen”, relata el joven de ascendencia bangladesí.