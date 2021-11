Estela Calderón abre su corazón

Días antes de que diera a conocer la triste noticia de la muerte de su bebé recién nacida, la actriz mexicana Estela Calderón confundió a sus seguidores con una publicación en la que compartió un emotivo mensaje de la autoría de San Agustín.

“La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos la una para la otra lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntas”.