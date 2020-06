View this post on Instagram

En ese entonces, mi preocupación como hermano era grande, sin embargo en ese entonces la carrera de Juan como cantante estaba funcionando, por lo que estaba seguro que él al salir, regresaría con más fuerza… ¡Y no me equivoqué ! Eso para él sólo fue una #CortinaDeHumo 💨 para hacerse más fuerte. #LosHermanosMásBuscados