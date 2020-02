El hermano de Karla Luna revela que Karla Panini rechazó obtener el perdón de su ex amiga

“En sus últimos días, ella perdonó y me quedo tranquilo porque ella se fue en paz”

Rubén quiere aclarar que ellas hayan hecho las paces

El hermano de Karla Luna, Rubén, compartió un video, que puede verse en la cuenta oficial de Instagram de chica picosa, donde hace interesantes revelaciones sobre ella y Karla Panini, ambas conocidas como Las Lavanderas.

Rubén dice que en sus últimos días, Karla Luna perdonó a Karla Panini, y por este motivo, él se queda tranquilo porque ella se fue en paz: “Incluso en su perdón, mi hermana la mandó llamar a ella para que de alguna manera quedaran en paz y que no hubiera remordimientos”.

El hermano de Karla Luna asegura que Karla Panini no acudió al llamado de su hermana: “Si quiero dejar en claro que no es cierto el que ellas hicieran las paces o algo así. Mi hermana sí partió bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta”.

VEA EL VIDEO AQUÍ

En el video, que tiene hasta el momento más de 4 mil reproducciones, el hermano de Karla Luna expresa que hace esto a escondidas de su familia, que lo hace sin el fin de lucrar y para animar a sus familiares a que rompan el silencio.

“Ya van más de dos años que mi hermana no está con nosotros y yo en lo personal ya me harté de tanta injusticia, de que las personas hayan manchado la historia y el nombre de mi hermana y de mi familia”.

Rubén confiesa que la muerte de su hermana, Karla Luna, fue “devastador para todos nosotros, una noticia muy fuerte, muy difícil de superar, en ese momentos estábamos destrozados”.

Al poco tiempo, el papá de las hijas de Karla Luna, Américo Garza, se las lleva de la casa de los abuelos, quitándoles su entorno y ya no supieron nada de ellas. Trataron de comunicarse con él para llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Los problemas legales prosiguieron entre la familia de Karla Luna y Américo Garza, quien ya era pareja de Karla Panini.

“Hasta el día de hoy, no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, ni una video llamada y menos en persona”, aseguró Rubén.

Las reacciones a esta publicación sobre las Lavanderas no tardaron en llegar: “Claro que si. LAS ACCIONES VALE MÁS QUE LAS PALABRAS”, “La decisión no es de Karla Panini, ella una vez lo explicó. Ustedes creen que a ella no le convenga que las niñas convivan con su familia materna? Claro que si… con el tiempo se acomodará todo, ya verán”.

Una usuaria recordó a Karla Luna y la compadeció: “Pobre de Karla Luna, viendo desde donde está lo que hacen con sus hijos, que inmaduros podemos ser los adultos pensando solo en nuestro bienestar pasando encima de los que realmente sufren”.

Una internauta no se guardó nada contra Karla Panini: “Todavía que traicionas a tu amiga y le quitas al corriente de marido y todavía no dejar que su verdadera familia vea a esas niñas. Sólo te digo algo y tus ojos lo verán, pagarás y lo pagarás en carne propia el karma y te lo juro que no podrás hacer nada”.