Pedro Rivera reveló tragedia luego de lanzar amenaza por Halloween

El hermano de Jenni Rivera había asegurado que esa fecha era propicia para este tipo de incidentes

Los internautas no tardaron en dar su punto de vista

Luego de advertir sobre los peligros que involucraba el Halloween, Pedro Rivera, hermano de Jenni Rivera reveló tragedia que sucedió en ese día.

Durante un polémico video, el Pastor Pedro Rivera había asegurado que el 31 de octubre ocurrían hechos terribles, ya que está asociado con el demonio.

Y para confirmar lo dicho, el hermano de Jenni Rivera volvió a colgar otro clip en su Instagram donde dio a conocer en lamentable acontecimiento.

“Me dicen que estoy loco, que soy un fanático y que estoy safado y que no respeto a las creencias de los demás”, comenzó diciendo Pedro Rivera con la polémica que lo caracteriza.

Posteriormente, dio a conocer el accidente, donde el hermano de Jenni Rivera atribuyó los hechos al ‘maligno’: “El 31 de octubre, un joven usado por el diablo en Halloween, borracho atropelló a una familia a las 10 de la noche que andaban de ‘trick or treat’ ese día. Un papá, una mamá y un niño”.

Y detalló: “El papá ya murió, la mamá está también muriendo y el hijo también está en el hospital”.

Luego de esto, Pedro Rivera dio su postura sobre como supuestamente actúa el diablo: “El diablo sabe cómo hacer todas estas cosas, nada más que ustedes no creen que Halloween es del diablo”.

Para finalizar, el hermano de Jenni Rivera aseguró: “El Halloween es donde el diablo y muchos de sus satanistas sacrifican a gente y muchas veces son usados como este joven de 20 años, borrachos”.

Para acompañar el video, el polémico Pastor escribió: “Les quise advertir, pero no quisieron creer: Halloween es el día del diablo y en ese día suceden muchas cosas terribles”.

Y agregó: “No quisieron creerme y ahora hay dos familias destruidas por el diablo. Una familia muerta y un joven que terminará en prisión por muchos años por andar borracho manejandO. Halloween sí es del diablo. Critíquenme, hablen mal de mí, díganme malas palabras, pero eso es la realidad y la verdad”.

Ante esto, los usuarios no dudaron en dar su punto de vista.

“También en otros días festivos muere gente como Navidad, como el 4 de julio, como el Día del Trabajo también le pasan muchas cosas a la gente no nomás el día de Halloween”, escribió un usuario, a lo que el hermano de Jenni Rivera le contestó: “Si no hubiera ido a ‘trick or treat’ y ese joven en una fiesta de ‘trick or treat’, estuvieran esas dos familias en casa, buenos y sanos”.

Sin embargo, más criticaron la postura un tanto ‘extremista’ de parte de Pedro Rivera.

“Lo mismo pienso yo. No tiene sentido él y su fanatismo. Que salve a su familia primero que es un des…”, dijo un seguidor.

Y otro le recordó a su familia: “Pues tu familia salió a Halloween y creo que Halloween es solo una diversión. Gente mala hay en todos lados, con Halloween o sin Halloween”.

De igual forma, los señalamientos continuaron: “Perdón, como enfermera que soy, le digo que eso pasa todos los días, no solo en Halloween”.