View this post on Instagram

Más claro ni el agua!!! Aquí queda claro que el reportero de Univision fue el que agredió al seguridad. También se ve CLARAMENTE que JAMÁS lo golpeó y el reportero fue el que se aventó al suelo SOLO. Es MÁS QUE OBVIO que algunos medios quieren pintarnos de la manera equivocada. Está bien que señalen los errores que cometo o cometemos pero LO QUE ES, ES y aquí está más que claro. Si el trabajo de los medios es cubrir y comunicar los HECHOS sean HONESTOS, JUSTOS y RECTOS y cubran lo que es. Y si quieren comentar cosas distintas pues queda en claro que es algo contra LA FAMILIA y está bien porque este video cubre TODO TAL CUAL. Mejor evidencia no puede haber!!! #LasCosasComoSon @elgordoylaflaca @univision @sueltalasopatv @despiertamerica @nelssie_carrillo @shygutierrez @espectaculosalmomento @yadirarenteriaoficial @elmundodelafarandulatv @chicofarandula @gainfante