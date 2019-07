Página

Hermano de Jenni Rivera habla sobre los lazos de su hermana con el narco

Juan Rivera aclaró si ‘La Barbie’ obligó a su hermana a hacer cosas inapropiadas

Los internautas no se guardaron nada en la sección de mensajes

Tras resurgir la información con respecto a que Jenni Rivera cantaba en fiestas de narcotraficantes y además que fue abusada y humillada en este tipo de eventos, es su hermano Juan Rivera quien rompió el silencio y dio su versión al respecto.

De acuerdo a diversos medios, un testigo protegido reveló que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, supuestamente habría obligado a Jenni Rivera a tener sexo oral frente a varias personas.

Ante esto, Juan Rivera no se guardó nada y contestó en entrevista para el programa Sale el Sol: “Yo no le tomo importancia a cosas así, no le tomo importancia a comentarios que hagan, he leído de eso, pero jamás he visto que él (La Barbie) lo diga, o que él diga con su boca o que haga una declaración“.

Y agregó de forma contundente en defensa de Jenni Rivera: “Yo no creo en eso, el tiempo de Dios es perfecto y mi hermana tenía un ciclo aquí que cumplir y lo hizo, y el 9 de diciembre Dios lo tenía marcado para que ella se fuera con él”.

Y para dejar ese escabroso tema de lado, Juan decidió enfocarse en el éxito que ha logrado el tema inédito ‘Aparentemente bien’ y el reconocimiento que ha recibido su hermana por este proyecto póstumo.

“Entonces, que los medios digan lo que quieran que sean rumores, este momento nadie en la historia lo va a poder quitar. Es la primera vez que un artista regional mexicano está en tendencia global, número 1 en el mundo”, dijo orgullosamente Juan Rivera.

VIDEO #1: ESTE ES EL CLIP DE JUAN RIVERA HABLANDO SOBRE LOS SUPUESTOS NEXOS DE JENNI RIVERA CON EL NARCO