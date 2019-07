View this post on Instagram

PARA TODOS LOS QUE DICEN QUE YO ME LLEVO TODOS LOS DIEZMOS: ESTÁN LOCAMENTE EQUIVOCADOS. YO TRABAJO FUERTE, Y HAGO UN TRABAJO QUE MUUUUCCCHHHOOOOS NO SE REBAJARÁN HACER. SI YO NECESITO DINERO YO ME PONGO MIS BOTAS DE TRABAJO Y A TRABAJAR DURO EL LA CONSTRUCCIÓN. PA GENERAL CONSTRUCTION: llámenos y nosotros le hacemos todo lo que necesite. En remodelación o reparación. Dios les bendiga.