Y agregó Pedro Rivera sobre la construcción: “Ahora me miro así, pero quiero que me mires después de la lijada cómo voy a quedar, y porqué es tan importante ponerse la máscara para que usted no se vaya a enfermar, del polvo, es muy peligroso, usted debe de cuidarse cuando trabaja en la construcción”. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Hermano Jenni Rivera

Pero una persona sorprendió al hermano de Jenni Rivera, Pedro Rivera, ya que le dijeron que ese polvo no solo daña los pulmones, sino que también otras partes del cuerpo que debe proteger y que pareciera que no hizo.

Archivado como: Hermano Jenni Rivera: “AMÉN”

Tras publicar el post, la gente opinó: “Amén, amén, así es porque la vida nos pone muchas pruebas, pero hay que saberla vencer y siempre estar de las manos de nuestro señor jesucrito para poder vencer esos demonios, no ser cobarde ni dejarnos llevar de ellos. Dios lo bendiga grandemente pastor pedro rivera Jr. Saludos”.

“A mí me a pasado muchas cosas muy fuertes y muchas veces no entiendo si soy una persona que trata de hacer el bien de estar bien con papa Dios, pero he pensado eso que debe ser maldiciones de generaciones, que yo no se que hicieron mis antepasados, pero es injusto que otros paguemos, pero así es la palabra de papa Dios y hay que aceptarla”, dijo otra persona.