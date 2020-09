Hermano de Claudia Ochoa Félix, revela fotos inéditas de la Emperatriz Ántrax

Ella fue señalada como supuesta líder de Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa

La información se reveló en su cuenta de Instagram y también en el portal del Blog del Narco

Al cumplirse el primer aniversario luctuoso, de Claudia Ochoa Félix, mejor conocida como Emperatriz ántrax, su hermano Sergio revela fotos inéditas de la que fuera señalada como la supuesta líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa, de acuerdo a información revelada por el portal de internet de El Blog del Narco.

Estas fotografías fueron filtradas en la cuenta de instagram de su hermano @sergioochoafelix que hasta este 22 de septiembre tiene más de 8 mil 700 reacciones de me gusta, sin embargo, la opción de comentarios permaneció desactivada.

Sin embargo, su hermano, aún dolido y al extrañarla, le publicó un sentido mensaje a poco más de un año dela muerte de Claudia Ochoa Félix, mejor conocida como la Emperatriz Ántrax, a quien la relacionaron como líder del Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Sergio Ocho escribió el siguiente mensaje: “Me escribiste en una una ocasión que solo yo podía entender tu locura … @clau8af No solo la pude entender, aún te sigo sintiendo en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi ser…”.

Agregó: “Sé por la palabra de Dios en Jesucristo, que no tienes conciencia de esto que escribo, lo expreso del corazón en honra a tu memoria… No me queda más que agradecer profundamente a Dios porque en verdad nos amamos, te amé, te amo y te amaré”.

Y finalizó: “Mi hermana preciosa hermosa sigue viva, solo abandonó su morada temporal, y su alma espera para en un día glorioso ser vestida de una nueva morada eterna…! Sea el nombre que es sobre todo nombre exaltado! El nombre del hijo de Dios Yeshua Jesucristo”.

Fue el 14 de septiembre de 2019 que la mujer fue hallada muerte y los médicos forenses detallaron que las causas de su deceso fue asfixia por broncoaspiración, pero que fue de manera accidental.

En una de las fotos inéditas de la Emperatriz Ántrax se puede ver que utiliza un vestido de novia, mientras mira al frente.

En la siguiente página te dejaremos esa fotografía e información de cómo se dio a conocer su muertes y cómo la recordaros sus seguidores en este primer aniversario luctuoso.