Pablo Ruelas, hermano de Efraín, le dedica un mensaje a una semana de su muerte

La carta la compartió en las redes sociales que va dirigida al cielo

“Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo”

A una semana del asesinato del presentador Efrain Ruales, su hermano Pablo Ruales, le dedicó unas emotivas palabras que compartió en las redes sociales, para despedir a su hermano.

Cabe recordar que el pasado 27 de enero el presentador hispano, fue asesinado por un grupo de hombres armados, mientras él conducía en su vehículo, el cual se dirigía a su domicilio.

A través de la cuenta de Instagram del programa Un Nuevo Día, compartieron la publicación que realizó Pablo en donde deja unas palabras conmovedoras dirigidas al cielo.

CARTA DE PABLO RUELAS

“A mi chiquito, mi hermanito: Qué fue lo último que pensaste, será que en tus últimos segundos te pasaron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente?, será que sufriste? Será que te preocupaste más por nosotros que por tu dolor y agonía? Por qué te hicieron esto? Quedan un mar de preguntas sueltas”, comenzó así su emotivo mensaje.

Después agregó: “Quizás un paro cardíaco, un accidente cerebrovascular, una enfermedad mortal, nos hubiera enfrentado a una resignación a la voluntad de Dios, pero la forma en que te arrebataron la vida, nos deja miedo, nos deja incertidumbre, desconfianza, vacío vacío y más vacío social. Pedimos justicia por lo que te hicieron aunque eso nunca llenará el vacío que dejas con tu pronta partida”.

Y finalizó comentando: “Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Me piden que luche por la justicia de Efraín, y así lo haré pero ahora la verdad no me quedan fuerzas, A las autoridades les exigimos su mejor labor y aplicación de justicia”.

Hasta el día de hoy, las autoridades de Ecuador no han podido dar con los responsables de la muerte de Efraín, pero han reunido varias pistas, como la ubicación de la camioneta en la cual viajaban los homicidas.

